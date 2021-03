Andrea Dovizioso farà un test sull'Aprilia che correrà nel mondiale MotoGP e che, portata all’esordio nei test da Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori, ha subito fornito buone sensazioni. Il forlivese guiderà la RS-GP 2021 a Jerez de la Frontera, in un test privato che si svolgerà dal 12 al 14 aprile.

"L’interesse di Aprilia mi ha fatto piacere e quando abbiamo parlato della possibilità di fare questa prova ho accettato volentieri l’invito, per poter guidare nuovamente una MotoGP e tenermi in allenamento dando i miei feedback ai tecnici. Voglio ringraziare Aprilia Racing per questa opportunità", ha detto Dovizioso nel comunicato diffuso dalla Casa di Noale.

Dovizioso, che non ha rinnovato il suo contratto con la Ducati al termine dell'anno scorso ed ha rifiutato una prima offerta dell'Aprilia per correre nel 2021, ha detto no anche di impegnarsi con la Yamaha, che gli aveva offerto un contratto da test rider, in attesa di un'offerta da parte della Honda che non è mai arrivata.

Senza una squadra, ha passato gli ultimi mesi impegnandosi sulla sua passione, il motocross, con l'idea di tornare in MotoGP nel 2022 se dovesse arrivare un'offerta allettante.

All'inizio di febbraio, l'Aprilia ha fatto nuovamente un tentativo per convincerlo ad assumere il ruolo di tester, aprendo anche ad un ritorno come pilota titolare nel 2022.

Dopo il test in Qatar, dove la RS-GP 2021 ha lasciato delle sensazioni molto buone ed Aleix Espargaro ha fatto segnare il sesto tempo assoluto, a meno di mezzo secondo dal più veloce, i colloqui tra le due parti si sono nuovamente intensificati e Dovi avrà modo di valutare la moto e magari i tempi per un'unione si potrebbero anche velocizzare.

Il CEO Massimo Rivola ci ha tenuto a sottolineare però che al momento non c'è alcun tipo di vincolo, se non la voglia reciproca di mettersi alla prova: "E’ stato un piacere invitare Andrea, i giorni di Jerez saranno semplicemente l’occasione di conoscerci meglio, anche in pista. Non sarà una prova di matrimonio, ma l’occasione per girare insieme senza alcun obbligo di impegno per il futuro. Conosciamo tutti il valore di Andrea e il suo contributo sarà importante, anche per un solo test".

"Sarebbe una grande notizia, mi piacerebbe se Dovi si unisse al progetto Aprilia", ha detto Aleix in Qatar dopo il test, nel quale Aprilia avrebbe anche chiesto allo spagnolo di spingere proprio come parte del piano per convincere Dovi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 12 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 14 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 15 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 16 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 17 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 18 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 19 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 20 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 21 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini, prove di partenza 22 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini, prove di partenza 23 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 24 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 25 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 26 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 27 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 28 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images