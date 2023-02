Andrea Dovizioso entrerà a far parte delle MotoGP Legend

Carica lettore audio

Andrea Dovizioso ha appeso il casco al chiodo lo scorso settembre, subito dopo la gara di casa a Misano, e anche se gli è sfuggito il sogno di laurearsi campione del mondo della classe regina, il suo nome è tra quelli che resteranno impressi nella storia della MotoGP.

La Dorna ha infatti annunciato che il forlivese diventerà una MotoGP Legend e che quest'anno sarà introdotto nella Hall of Fame insieme al tedesco Hans-Georg Anscheidt, tre volte campione del mondo della classe 50cc tra il 1966 ed il 1968.

Per Dovi la celebrazione avverrà in occasione del Gran Premio d'Italia, al Mugello, proprio dove nel 2017 era cominciata la cavalcata che lo aveva portato ad un passo dal titolo con la Ducati, che se oggi è la moto di riferimento è in parte grazie anche al lavoro di sviluppo fatto da lui nei suoi otto anni a Borgo Panigale.

Quella è stata la sua miglior stagione in MotoGP, con la bellezza di sei successi ed il sogno iridato sfumato solamente all'ultima gara a Valencia, dopo un bellissimo duello testa a testa con Marc Marquez. Nel 2018 e nel 2019 però è stato ancora vice-campione, regalando ancora duelli entusiasmanti con lo spagnolo ed aggiungendo altri sei successi complessivi al suo bottino, che conta anche il trionfo di Donington del 2009, l'unico con la Honda, oltre a quelli di Sepang nel 2016 e del Red Bull Ring nel 2020.

In tutto quindi parliamo di 15 presenze sul gradino più alto del podio, che lo rendono il terzo pilota italiano più vincente nella storia della classe regina, alle spalle solo delle due leggende Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Senza dimenticare che la sua carriera è impreziosita anche dal Mondiale della 125cc conquistato nel 2004, ma anche che nel 2006 e nel 2007 è stato vice-campione della 250cc.

Podio: il vincitore della gara Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quando me l'hanno detto, sono rimasto davvero sorpreso. Leggendo l'elenco delle Leggende è una bella sensazione sapere che verrà aggiunto anche il mio nome. Ho avuto una lunga carriera, ma non mi aspettavo di essere nominato Leggenda, e certamente non così presto, ma è davvero un onore", ha commentato Dovizioso, che ha chiuso la sua carriera sulla Yamaha M1 satellite della RNF Racing.

"Non vedo l'ora di tornare a visitare il paddock, poi il fatto di essere inserito nella Hall of Fame nel Gran Premio d'Italia lo rende davvero speciale. Sono sorpreso e molto felice di diventare una Leggenda della MotoGP. Quindi grazie mille!", ha aggiunto.

"Siamo molto orgogliosi di inserire Andrea e Hans-Georg nella Hall of Fame della MotoGP. Due piloti che hanno ottenuto molto, e due piloti che sono stati emblematici delle epoche in cui hanno gareggiato. Non vediamo l'ora di accoglierli nel paddock per essere nominati Leggende", ha proseguito Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

"Andrea è stato Campione del Mondo all'inizio della sua carriera e poi ha continuato ad entusiasmarci come protagonista di alcune delle più belle battaglie dell'era moderna della MotoGP. È stato un piacere per noi vederlo gareggiare e conquistare alcune delle vittorie più tirate alla MotoGP che io ricordi. È senza dubbio una leggenda!", ha concluso.