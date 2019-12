Andrea Dovizioso viene da tre anni consecutivi in cui ha chiuso il campionato alle spalle di Marc Marquez laureandosi vice-campione del mondo. Nonostante in questo 2019 il distacco dallo spagnolo sia stato disarmante, l'italiano ha però disputato la sua migliore annata in carriera in MotoGP portando a casa ben 269 punti.

In un'intervista rilasciata a Forlì Today, il rider italiano ha raccontato del proprio rapporto con la sua città natale: "Io cerco di tornarci più volte possibile. Quando sono a Forlì però cerco di passare tempo con gli amici e riposare. Sono sempre in viaggio e in questi casi si ha il piacere di tornare a casa e casa mia è Forlì".

Andrea ha provato anche ad analizzare l'annata che è stata appena archiviata: "Quando non si arriva alla vittoria manca sempre qualcosa. Sono tre anni che arrivo al secondo posto ed è un grande risultato. Secondo me è sbagliato guardarlo in maniera negativa. Ho tanto soddisfazione ad aver ottenuto questi risultati con la Ducati. Siamo stati competitivi insieme, ma abbiamo trovato sulla nostra strada Marc Marquez e tutti hanno difficoltà contro di lui. Non molliamo però, ci stiamo provando in tutti i modi".

Dovizioso ha anche parlato dei propri tifosi: "Negli ultimi due anni ho riscontrato grande supporto e questo mi ha fatto piacere. L'unico problema è che i fan hanno la memoria corta. Ti spingono tanto, ma poi se le cose non vanno come si aspettano allora cominciano a vedere solo i lati negativi senza capirne il perché. Il rapporto con i fan è sempre complicato perché loro non sanno tutto".

Infine il pilota della Ducati parlando dei buoni propositi per la prossima stagione ha così concluso: "Dopo tre anni da secondo l'obiettivo è il Mondiale. Sappiamo che sarà complicato. Oltre a Marc ci sono i piloti della Yamaha e anche quelli della Suzuki. Penso che l'anno prossimo i tifosi si divertiranno perché ci saranno tanti concorrenti per il titolo. Speriamo che saremo io e la Ducati a farli divertire di più".