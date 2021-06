Alpinestars: la tuta di Quartararo funzionava correttamente

Fabio Quartararo che guida negli ultimi giri del Gran Premio di Catalogna di MotoGP a torso nudo è stata l'immagine del fine settimana a Barcellona. Alla fine della gara, il francese ha dichiarato di non sapere cosa fosse successo, ma la sua tuta si era aperta completamente e poi Fabio si è sbarazzato del paracostole, proseguendo la corsa con il torace scoperto.

Quasi cinque ore dopo la fine della gara, lo Steward Panel FIM ha annunciato una penalità di tre secondi per il pilota francese, colpevole appunto di non aver indossato correttamente l'abbigliamento protettivo.

Quartararo ha ammesso ieri di aver meritato la penalità e ha anche detto: "avrebbero dovuto darmi la bandiera nera". In seguito, sia per cercare di stemperare gli animi che per scherzare sull'intera situazione, il francese ha postato una foto che lo ritraeva sulla M1 scalzo e indossando solo dei pantaloncini, con un messaggio simpatico sulla giornata di test.

Il grande danneggiato da tutta questa situazione è il produttore della tuta, il marchio italiano Alpinestars, perché un cedimento di queste dimensioni su un prodotto di alta qualità e tecnologia è inaccettabile, quindi subito dopo la gara gli ingegneri del marchio hanno iniziato uno studio esaustivo su ciò che era accaduto.

"A seguito della gara di MotoGP di domenica al Circuit de Barcelona-Catalunya, il team di sviluppo Alpinestars ha avviato un'indagine sull'integrità della tuta di Fabio Quartararo", ha spiegato il marchio con un posto sui social network.

"Dopo l'analisi iniziale post-gara presso il camion Alpinestars Racing Development situato nel paddock della MotoGP, il team ha concluso che la tuta funzionava normalmente, con tutte le cerniere e le chiusure perfettamente funzionanti. Inoltre, tutti i componenti della tuta, compreso l'airbag, erano intatti e perfettamente funzionanti", prosegue il post.

La tuta di Fabio, che ieri ha testa una nuova chiusura a doppio velcro, sarà portata ora in fabbrica per ulteriori test.

"Questa è solo una prima valutazione, che sarà ulteriormente indagata una volta che la tuta sarà in laboratorio presso la sede di Alpinestars, eseguendo tutti i test e le analisi per capire di più sulla causa di ciò che è accaduto", riferisce il produttore, che poi ha aggiunge: "l'airbag non si è aperto durante la gara, ha funzionato come previsto, perché non c'è stata nessuna situazione di impatto".

In assenza di ulteriori indagini, questo rapporto preliminare di Alpinestars conferma solo le conclusioni iniziali, ovvero che Fabio ha iniziato la gara con la tuta allacciata male.

