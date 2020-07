Allarme motori Yamaha: già usati tutti, può restare senza?

Yamaha ha provato a minimizzare l’informazione rivelata da Motorsport.com giovedì scorso, quando ha affermato che la Casa di Iwata è nei guai dopo aver inviato in Giappone due dei suoi motori, uno di Maverick Vinales ed un altro di Valentino Rossi.

Questa mattina è stata resa nota la lista dell’utilizzo dei motori in MotoGP e tutti i piloti della griglia, fino al war-up di oggi, hanno utilizzato due dei motori disponibili, uno su ogni moto. Solo Valentino Rossi, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli ne hanno montati quattro dei cinque possibili per tutta la stagione sulle loro M1.

La situazione più critica però è quella di Vinales, che ne ha utilizzati cinque ed il motore numero 2, usato nelle tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Spagna, è stato quello inviato in Giappone per esaminare il tipo di problema che si è presentato. Giovedì scorso lo spagnolo, dopo l’indiscrezione di Motorsport.com, ha negato che Yamaha avesse problemi di affidabilità e ha sviato il tema. Ma proprio Vinales è il pilota più condizionato da questo punto di vista, per quanto al momento le Yamaha sembrano le più veloci in MotoGP.

La settimana scorsa, Maverick ha usato il motore 1 e 2 (uno per ogni moto) nelle prime tre sessioni di prove libere, nelle FP4 ha montato il motore numero 3 e questo weekend, il secondo della stagione, ha già sfruttato la quarta e la quinta unità. Perciò non gli resta alcun motore nuovo per i restanti gran premi della stagione.

Il fatto che sia stato utilizzato un motore non significa che questo venga scartato. Si può continuare ad usare normalmente, ma indubbiamente questa situazione conferma che Yamaha ha dei problemi e sta lavorando per risolverli. Aver usato cinque motori – nel caso degli altri Yamaha quattro – con tante gare ancora da disputare fa pensare che i piloti Yamaha arriveranno al limite a fine stagione, qualora riuscissero a non sfruttare uno extra.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora