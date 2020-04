Alex Rins annuncia il suo rinnovo con Suzuki fino al 2022

Il 24enne spagnolo inizierà il suo quarto anno in MotoGP nel 2020 e ora è certo che continuerà a lavorare con Suzuki almeno fino al termine della stagione 2022.

Rins si è classificato quarto nell'ultimo campionato, nel quale è riuscito a conquistare le sue prime due vittorie nella classe regina (Austin e Silverstone), e nel quale è stato il pilota di punta della Casa di Hamamatsu.

In questo pre-campionato, il nativo di Barcellona è stato, insieme a Maverick Viñales, il pilota più costante durante le sei sessioni di test che si sono svolte tra la Malesia ed il Qatar.

La conferma della rinnovo del contratto del pilota spagnolo arriva in ritardo a causa delle circostanze e dei problemi derivanti dalla pandemia del COVID-19.

In ogni caso, sia il suo rinnovo che quello del suo compagno, Joan Mir, che sicuramente si concretizzerà presto, potevano già essere dati per scontati.

Nella stesura dei precedenti contratti, la Suzuki ha stabilito una clausola legata ai risultati raggiunti da una delle due moto che ha permesso al costruttore di estendere l'accordo con i suoi piloti unilateralmente e sulla base delle condizioni precedentemente discusse.

È stata questa quarta posizione nel Mondiale di Rins a convalidare l'estensione dell'accordo.

Dato per scontato che anche Mir resterà legato alla Casa di Hamamatsu, i principali posti vacanti in griglia per il 2021 sono nei box Ducati e Yamaha Petronas.

Gallery: la Suzuki GSX-RR 2020, la moto del 60esimo anniversario

