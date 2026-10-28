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Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"
Secondo il pilota del Gresini Racing, un calendario più lungo e l'aggiunta delle Sprint hanno aumentato i rischi che devono affrontare i piloti nel corso della stagione.
Rachit Thukral
Pubblicato: 28 ott 2026, 17:18
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Alex Marquez, Gresini Racing
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Alex Marquez ha invitato la MotoGP a proteggere meglio i suoi piloti più giovani, avvertendo che gli sforzi per migliorare lo spettacolo hanno anche aumentato il rischio di infortuni. Il pilota del Gresini Racing ha fatto questo commento durante il Gran Premio d’Australia dello scorso fine settimana, dove sei dei 22 piloti titolari sono stati dichiarati non idonei a gareggiare, inclusi quattro a causa di infortuni.
Le sue osservazioni sono arrivate anche in mezzo alle reazioni contrastanti al nuovo format della MotoGP per il 2027, che prevederebbe due sessioni di qualifica separate in ogni round. Ai piloti viene anche chiesto di dedicare più tempo alle attività promozionali, con la MotoGP che di recente ha avvertito che la mancata partecipazione a tali eventi potrebbe comportare multe e sanzioni sportive.
Sebbene Marquez abbia saltato lui stesso diverse gare a causa delle fratture riportate alla clavicola e alle vertebre a Barcellona, infortuni che continuano ad influenzare le sue prestazioni, ha detto di essere più preoccupato per le conseguenze a lungo termine per i piloti più giovani che rappresentano il futuro del campionato.
"Quello che stanno chiedendo ai piloti di fare in pista è un po’ troppo", ha commentato lo spagnolo. "Parlo solo della pista. C’è molto rischio in pista".
"Ogni volta andiamo sempre più veloci, ogni volta la quantità di giri in cui spingi al limite è maggiore, perché hanno anche cambiato il format per fare più spettacolo, ma più spettacolo significa anche più rischi".
"Quando hanno introdotto le Sprint, gli infortuni sono aumentati. Ho 30 anni. Non ne sarò condizionato. Mi ritirerò un anno più tardi o prima. Ma i giovani come Fermin (Aldeguer) e Acosta sono quelli di cui il campionato deve davvero prendersi cura, perché hanno 20 anni e con questa quantità di gare e Sprint sarà complicato per loro".
"Dovrebbero pensare a creare eroi, ma eroi a lungo termine, non solo per poco tempo".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Quando la MotoGP ha introdotto il format Sprint nel 2023, ha scelto di disputare le gare sulla mezza distanza del sabato in ogni singolo round. Questo ha segnato una differenza rispetto alla Formula 1, che limita le Sprint a round selezionati, anche se ne ha progressivamente aumentato il numero da tre nel 2021 fino a 10 il prossimo anno.
Alla domanda su quante Sprint vorrebbe vedere in una stagione, Marquez ha detto: "La metà. L’ideale sarebbe circa sei, come la Formula 1 nel 2026, più o meno".
Come gli infortuni hanno influenzato la griglia 2026 della MotoGP
Dei 22 piloti titolari in griglia, 10 sono stati colpiti da infortuni durante la stagione. Questa cifra include sia Raul Fernandez sia Jorge Martin, entrambi dichiarati "unfit" per il GP d’Australia prima che la gara fosse annullata. Joan Mir non è incluso, poiché il pilota della Honda ha saltato gli ultimi quattro round per malattia anziché per infortunio.
Inoltre, anche il collaudatore Honda Takaaki Nakagami si è infortunato in Giappone mentre gareggiava come wild card. L’ultima volta che l’intera griglia ha gareggiato al completo è stata al Gran Premio del Brasile, nel mese di marzo.
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