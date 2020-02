Alex Marquez: “Sono concentrato sui test, cerco il feeling”

Il Repsol Honda Team ha presentato oggi a Jakarta la RC213V che scenderà in pista nella stagione 2020 per difendere il titolo iridato con Marc Marquez. Il Campione del mondo in carica avrà da quest’anno un nuovo compagno di squadra: dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ritiratosi e tornato in Yamaha in veste di collaudatore, è approdato nel team Alex Marquez.

Il minore dei fratelli Marquez esordisce così in MotoGP ed oggi, in occasione della presentazione della moto, si è presentato per la prima volta con i colori ufficiali Repsol. Si tratta di un momento storico per la classe regina, che vede nello stesso box due fratelli. La sfida entusiasma entrambi, ma mentre Marc vanta molta più esperienza ed è chiamato a confermarsi per eguagliare Valentino Rossi in quanto a numero di titoli, Alex dovrà dimostrare di essere all’altezza della concorrenza per poter essere annoverato tra i grandi della MotoGP.

Il Campione in carica della Moto2 ha girato sulla pista di Sepang nei giorni scorsi per lo shakedown e tornerà sul tracciato malese per i test ufficiali di questo fine settimana: “Non vedo l’ora di iniziare, abbiamo già fatto lo shakedown, ma sono impaziente di arrivare in Malesia per cominciare i test ufficiali e di continuare a lavorare e migliorare”.

In particolare, Alex Marquez rivela su quali aspetti ha lavorato nei giorni scorsi: “Stiamo lavorando principalmente sullo stile di guida, per migliorare ed acquisire feeling. Ho provato entrambe le moto, ma ho solo provato a gestire per trovare il feeling e costruirmi un po’ di fiducia in sella alla moto. Non ho provato nulla in particolare, ho solo completato molti giri”.

Il fratello minore dei Marquez vuole iniziare con cautela, ma già si prefissa obiettivi: “Non ho ancora ben chiaro il target delle posizioni che voglio raggiungere. Un obiettivo che sicuramente voglio raggiungere è quello di diventare rookie dell’anno. A parte questo, mi sto concentrando solo nei test e sto provando ad arrivare pronto al GP del Qatar. Abbiamo sei giorni di test, tra Sepang e Losail, quindi sono concentrato su questo. Dopo gli ultimi test vedremo dove siamo, dove potremo essere alla prima gara e poi in Qatar ci prefisseremo un vero obiettivo. Ma avverrà quando avremo più informazioni, più giri sulla moto e sapremo quale sarà la nostra situazione a quel punto”.

Gli occhi saranno puntati tutti sul più giovane dei fratelli Marquez, che arriva in MotoGP da Campione in carica della Moto2. Alex sente che la classe intermedia potrà essergli di grande aiuto nell’approccio alla classe regina: “La Moto2 è sempre complicata, è una classe molto competitiva dove si impara molto anche per la MotoGP. Ci ho corso per cinque stagioni ed è stato bello, perché ho potuto imparare molte cose in vista della MotoGP. Chissà se anche qui avremo delle gare combattute come quelle che vediamo sempre in Moto2”.