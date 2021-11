Alex Marquez: “Senza bandiera rossa avrei potuto superare Miller"

La prestazione di Alex Marquez domenica è stata brillante, con una gara molto solida e lavorata durante tutto il fine settimana. Lo spagnolo è rimasto sempre in lotta per il podio e con l’opportunità di conquistarlo, ma una bandiera rossa a due giri dal termine gli ha impedito di provarci.

Tuttavia, più che il podio, ciò che è importante per Alex Marquez è il buon lavoro svolto e, al termine di una stagione molto difficile e con molte cadute, può consegnare a LCR un magnifico risultato e buon umore: “È una ricompensa al lavoro del team, soprattutto per i momenti difficili, con le cadute sapevo che bisognava cambiare molti pezzi. Nonostante questo non c’è mai stato malumore nel box e di questo sono molto grato. Sì, toglie un peso, dà fiducia per continuare ad alimentare la motivazione che non è mai mancata, ma bisogna alimentarla vedendo che il lavoro paga”.

Il miglioramento di Alex in questo fine settimana è stato molto evidente rispetto al resto della stagione sulla LCR RC213V: “È chiaro che abbiamo cambiato la dinamica, penso che dal test di Misano abbiamo cambiato la strada che stavamo seguendo, ci era già successo l’anno scorso, ma né ad Austin né nella seconda gara a Misano abbiamo visto il frutto di quel lavoro. Ora dobbiamo continuare con la stessa dinamica. Nel test abbiamo provato un telaio diverso che il team di fabbrica aveva utilizzato per un po’ di tempo e ho trovato un miglioramento. Siamo in attesa di alcuni nuovi sviluppi per vedere come funzionano e se ci sono differenze. Non c'è un grande segreto, si tratta di piccoli miglioramenti che fanno sentire meglio sulla moto e ci hanno aiutato molto questo fine settimana per fare questo passo avanti”.

Jack Miller, Ducati Team, Alex Marquez, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez ha finito la gara in quarta posizione, ma il pilota Honda aveva conquistato il terzo posto dopo aver superato Jack Miller e sembrava che potesse essere sul podio, anche quando l'australiano lo ha passato di nuovo ma non ha mai potuto superarlo. La bandiera rossa a due giri dalla fine gli ha impedito di farlo: “Quando mi ha passato è riuscito a prendere un po’ di distanza, ma poi ho ripreso rapidamente il feeling ed ero molto vicino quando ho tagliato il traguardo, ci volevo provare. In alcuni punti ero più veloce di lui e volevo passarlo. Anche a due giri dalla fine ero sul punto di farlo all'ingresso del rettilineo traguardo, ma ho pensato di aspettare l'ultimo giro per sorprenderlo”.

“Sono un po' arrabbiato per non averci potuto provare – prosegue – ma è così che vanno le cose. Succede, è il destino, decisioni che non prendi al momento e poi succedono queste cose. Ma insisto che la cosa importante oggi, più che il podio, è che mi sono divertito e sono stato in grado di spingere in gara, che era molto”.

Alla fine della gara, Alex ha ricevuto una chiamata da suo fratello, Marc Marquez, assente questo fine settimana a causa di un infortunio dopo aver colpito la testa durante l'allenamento: “Ho parlato con Marc, era a casa a pranzare con gli amici quando sono entrato nel box, era tranquillo. Era felice, mi ha chiesto se avrei potuto battere Miller, che è molto tosto, e la Ducati è molto forte. Ho detto di sì e ha fatto un po’ di battute, ma era felice per me”.

Infine, Alex ha rifiutato di fare una valutazione sulla possibile presenza di Marc a Valencia la prossima settimana, nell’ultimo Gran Premio dell'anno: “Non lo so, vorrei poter rispondere a questa domanda, ma non dipende da me. Alla fine farà ciò che è meglio per la sua salute e c'è poco altro che posso dire”.