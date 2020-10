Alex Marquez: "Non so se Marc tornerà a correre quest'anno"

Con la sua assenza questo fine settimana a Motorland Aragon, Marc Marquez abdicherà matematicamento al trono della MotoGP, che in questa stagione non ha potuto difendere a causa di un infortunio all'omero rimediato nella prima gara della stagione, il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

Ci sono state diverse speculazioni su quando l'otto volte campione del mondo potrebbe tornare in sella alla sua RC213V. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che sarebbe potuto rientrare questo fine settimana. Cosa che è stata smentita quando la Honda ha confermato Stefan Bradl come suo sostituto anche per il per il Gran Premio d'Aragon.

Alla conferenza stampa ufficiale che ha aperto il fine settimana, è stato quindi chiesto a suo fratello Alex se c'erano sviluppi o novità su un possibile imminente rientro del #93.

"Non so se tornerà a correre quest'anno. Marc è a casa, guarisce, si riprende e si allena ogni giorno, ma non sono un medico per sapere quando tornerà. Se sarà Aragon 2, Valencia o Portimao. Con questo tipo di infortunio non si può sapere, deve capire lui quando sarà guarito per poter tornare" ha concluso il pilota di Cervera.