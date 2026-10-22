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MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"
Il pilota di Gresini è tra quelli che pensano che prendere la decisione di portare avanti il GP del Qatar nella situazione attuale non sia una buona idea e che "Nessuno abbia sotto controllo una situazione come questa".
Oriol Puigdemont
Modificato: 22 ott 2026, 09:22
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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
A due settimane dallo svolgimento del GP del Qatar, i piloti della MotoGP continuano a mostrare la loro diffidenza verso l’intenzione del campionato di portare avanti la disputa dell’evento in una regione instabile a causa del conflitto bellico in corso.
Mentre alcuni piloti come Marc Marquez hanno evitato di parlare dell’argomento, la maggior parte ha aderito alla tesi secondo cui "se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita", come ha detto, tra gli altri, il leader del campionato, Jorge Martin.
Proprio questo giovedì, a Phillip Island, dove questo fine settimana si disputa il GP d’Australia, i responsabili del campionato hanno in programma una riunione con i piloti per comunicare loro che la gara del Qatar va avanti e cercare di garantire loro la sicurezza dell’evento, una decisione che per Alex Marquez è affrettata e che si potrebbe attendere qualche giorno prima di prenderla definitivamente.
"Ogni giorno cambia la situazione e ogni giorno sembra peggiore, è così che stanno le cose", ha detto lo spagnolo questo giovedì quando gli è stato chiesto dell’argomento.
"Il campionato ci dice che è tutto sotto controllo, ma credo che nessuno abbia sotto controllo una situazione del genere, è piuttosto complessa, quindi credo che da un giorno all’altro tutto possa cambiare molto e credo che non sia una decisione che debbano prendere ora", chiede un po’ di margine.
"Devono essere realisti e aspettare i prossimi giorni", chiede il pilota, consapevole che "c’è molto denaro in gioco, certo, ed è logico che la MotoGP voglia quei soldi, ma bisogna anche pensare alla salute di tutti, devono fare attenzione perché molta gente andrà lì", ha chiesto di garantire la sicurezza di tutti, non solo dei piloti.
Adattarsi alle condizioni
Sul piano sportivo, Alex ha puntato l’attenzione sulle condizioni meteorologiche che, sottolinea, complicheranno il fine settimana.
"Le condizioni saranno piuttosto difficili, sembra. A Phillip Island tutto può cambiare da un giorno all’altro. In linea di principio, sembra che domani, che è il giorno più vicino, sarà asciutto, ci sarà una buona temperatura e buone condizioni per girare. Quindi, prima di tutto, ci concentriamo sul venerdì e poi vedremo cosa succederà sabato e soprattutto domenica, che sembra essere il giorno più complicato. Quindi andremo giorno per giorno, e poi vedremo com’è la situazione, le condizioni per correre e basta. Ma qui sappiamo che è sempre questione di come ti adatti al clima".
Il pilota del Gresini Racing ha concluso il fine settimana in Indonesia dolorante alla spalla infortunata a Barcellona, cosa che ha attribuito alle gare consecutive di Motegi e Mandalika.
"Quando c’è una settimana tra una gara e l’altra posso recuperare abbastanza bene e qui arrivo recuperato. Ma è vero che questa tripla trasferta che abbiamo ora (Australia, Malesia e Qatar) sarà piuttosto complicata per me e arriverò abbastanza al limite. Sappiamo qual è il problema, stiamo cercando di capire e di parlare con i medici per trovare la soluzione. Serve un po’ di tempo per recuperare e basta", assicura il minore dei Márquez, che la prossima stagione farà il salto nel team ufficiale KTM.
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