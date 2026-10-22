Ultime notizie

MotoGP Australia

MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"

Il pilota di Gresini è tra quelli che pensano che prendere la decisione di portare avanti il GP del Qatar nella situazione attuale non sia una buona idea e che "Nessuno abbia sotto controllo una situazione come questa".

Oriol Puigdemont

Modificato: 22 ott 2026, 09:22

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A due settimane dallo svolgimento del GP del Qatar, i piloti della MotoGP continuano a mostrare la loro diffidenza verso l’intenzione del campionato di portare avanti la disputa dell’evento in una regione instabile a causa del conflitto bellico in corso.

Mentre alcuni piloti come Marc Marquez hanno evitato di parlare dell’argomento, la maggior parte ha aderito alla tesi secondo cui "se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita", come ha detto, tra gli altri, il leader del campionato, Jorge Martin.

Proprio questo giovedì, a Phillip Island, dove questo fine settimana si disputa il GP d’Australia, i responsabili del campionato hanno in programma una riunione con i piloti per comunicare loro che la gara del Qatar va avanti e cercare di garantire loro la sicurezza dell’evento, una decisione che per Alex Marquez è affrettata e che si potrebbe attendere qualche giorno prima di prenderla definitivamente.

"Ogni giorno cambia la situazione e ogni giorno sembra peggiore, è così che stanno le cose", ha detto lo spagnolo questo giovedì quando gli è stato chiesto dell’argomento.

"Il campionato ci dice che è tutto sotto controllo, ma credo che nessuno abbia sotto controllo una situazione del genere, è piuttosto complessa, quindi credo che da un giorno all’altro tutto possa cambiare molto e credo che non sia una decisione che debbano prendere ora", chiede un po’ di margine.

"Devono essere realisti e aspettare i prossimi giorni", chiede il pilota, consapevole che "c’è molto denaro in gioco, certo, ed è logico che la MotoGP voglia quei soldi, ma bisogna anche pensare alla salute di tutti, devono fare attenzione perché molta gente andrà lì", ha chiesto di garantire la sicurezza di tutti, non solo dei piloti.

Adattarsi alle condizioni

Sul piano sportivo, Alex ha puntato l’attenzione sulle condizioni meteorologiche che, sottolinea, complicheranno il fine settimana.

"Le condizioni saranno piuttosto difficili, sembra. A Phillip Island tutto può cambiare da un giorno all’altro. In linea di principio, sembra che domani, che è il giorno più vicino, sarà asciutto, ci sarà una buona temperatura e buone condizioni per girare. Quindi, prima di tutto, ci concentriamo sul venerdì e poi vedremo cosa succederà sabato e soprattutto domenica, che sembra essere il giorno più complicato. Quindi andremo giorno per giorno, e poi vedremo com’è la situazione, le condizioni per correre e basta. Ma qui sappiamo che è sempre questione di come ti adatti al clima".

Il pilota del Gresini Racing ha concluso il fine settimana in Indonesia dolorante alla spalla infortunata a Barcellona, cosa che ha attribuito alle gare consecutive di Motegi e Mandalika.

"Quando c’è una settimana tra una gara e l’altra posso recuperare abbastanza bene e qui arrivo recuperato. Ma è vero che questa tripla trasferta che abbiamo ora (Australia, Malesia e Qatar) sarà piuttosto complicata per me e arriverò abbastanza al limite. Sappiamo qual è il problema, stiamo cercando di capire e di parlare con i medici per trovare la soluzione. Serve un po’ di tempo per recuperare e basta", assicura il minore dei Márquez, che la prossima stagione farà il salto nel team ufficiale KTM.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Oriol Puigdemont





Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 h



Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"





MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"



MotoGP



MotoGP



Australia



2 h



MotoGP | Marquez: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti"





La MotoGP conferma ai team la sua intenzione di disputare il Gran Premio del Qatar



MotoGP



MotoGP



Qatar



2 g



La MotoGP conferma ai team la sua intenzione di disputare il Gran Premio del Qatar

More from

Alex Marquez





MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | Ecco perché Alex Marquez non è riuscito a replicare nel 2026 lo stato di forma del 2025





MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



7 g



MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"





MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi



MotoGP



MotoGP



Indonesia



10 g



MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi

More from

Gresini Racing





MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona



MotoGP



MotoGP



Australia



3 g



MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona





MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite



MotoGP



MotoGP 5 g



MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite





MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero



MotoGP



MotoGP 8 g



MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero

Ultime notizie





MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



10 min



MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"





MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



33 min



MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"





“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



55 min



“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island





Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti