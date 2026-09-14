MotoGP | Alex Márquez: "Marc aveva tutto sotto controllo. Stava giocando con noi"

Alex Márquez è tornato sul podio questa domenica a Misano]]. Il pilota di Gresini Racing, che correva con colori speciali in onore di Marco Simoncelli, non aveva un brutto ritmo per il Gran Premio di San Marino, ma non sembrava logico puntare su una Top 3 per lui, considerando quanto sembravano forti inizialmente Marc Márquez e Marco Bezzecchi, e anche Jorge Martín su un secondo livello.

La caduta dell'italiano di Aprilia Racing Team ha favorito maggiori opportunità per gli altri, e Alex Márquez non ha tardato a occupare il podio, una volta riuscito a liberarsi di Acosta, con qualche manovra che non è piaciuta al catalano. Poi ha approfittato del fatto che Martín ha superato suo fratello per prendere il comando, si è agganciato al duo, e quando Marc è tornato in testa alla gara, il #73 è riuscito a passare dopo un paio di giri il madrileno per portarsi secondo.

Il minore dei Márquez Alentà è arrivato a incollarsi al campione del mondo in carica negli ultimi giri, ma alla fine si è accontentato di un grande secondo posto, in casa della sua squadra, che lo riporta sul podio di domenica per la prima volta da Jerez.

"Non era facile partendo nono, e sinceramente non mi aspettavo nemmeno di recuperare così tanto. Speravo che, andando alla perfezione, finissimo quarti", ha esordito. "Ma mi sono trovato molto bene fin dall'inizio. È vero che ho dovuto attaccare molto all'inizio, usando molto gomma e fisico, e alla fine lo paghi un pochino. Però è stata una gara abbastanza veloce, interessante. All'inizio ho chiuso gli occhi, avevo il fuoco dentro di me, e mi sono detto di calmarmi e di respirare, perché stavo per commettere un errore".

"Senti che puoi stare davanti, ma ieri ho già sbagliato in qualifica. Oggi avremmo potuto lottare per la vittoria, siamo stati vicini, ma è mancato partire un po' più avanti", ha proseguito.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Interrogato sul fatto se la storia sarebbe stata diversa con un altro pilota davanti invece di Marc, Alex ha spiegato: "È facile da spiegare: quando sono arrivato dietro a Marc e Martín, la temperatura della gomma e le pressioni sono salite. Credo anche che Marc si stesse tenendo qualcosa, lo vedevo strano. E quando ha passato Jorge, poi mi è costato superarlo per un paio di giri, e quando Marc è scappato un po' ho pensato che con aria pulita le temperature sarebbero scese e avrei potuto andare a prenderlo".

"Ma lui aveva già tutto molto sotto controllo. Quando io alzavo il ritmo, lo alzava anche lui. Quando lo abbassavo, lui uguale. Era il gatto e il topo, sembrava che ci stessimo allenando in un karting. Credo che avesse un decimo in serbo, e con quel decimo giocava con noi".

Dopo la gara, nel pre-podio, si è visto Alex Márquez chiedere scusa a Pedro Acosta: "Vai a caldo e sono cose che in quel momento vengono fuori, ma non vanno bene. L'ingresso in curva 10, quasi andando dritto contro di me, non mi è piaciuto molto. Ma sono cose che succedono in pista. Pedro è un tipo con cui puoi parlare delle cose, ed è finita lì", ha spiegato.

Su come lascia Misano, il pilota di Lleida ha indicato per concludere: "Sono molto contento perché negli ultimi gran premi il podio ci sfuggiva per dettagli. Sono caduto in Germania, ho sbagliato a Silverstone, la partenza di Aragón... Scappava sempre qualcosina, e qui siamo riusciti a essere costanti. Fare questo podio dopo l'infortunio di Montmeló è molto importante per me. Dobbiamo cercare di continuare a questo livello fino alla fine dell'anno. Credo che possiamo ottenere grandi cose".