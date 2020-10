Alex Marquez: "La RC213V è una moto difficile, ma da podio"

Guardando distrattamente la televisione e vedendo la rimonta furibonda di un Marquez su una Honda Repsol, oggi a Motorland Aragon sarebbe stato davvero facile pensare che in sella alla RC213V ci fosse il più titolato Marc e non il nuovo arrivato Alex.

Il podio ottenuto sul bagnato a Le Mans sembra però aver dato grande fiducia al campione del mondo della Moto2, che oggi ha concesso il bis e lo ha fatto con una gara davvero da urlo, al punto che Marc ha regalato un post divertente sui social: "Ciao a tutti, sono il fratello di Alex Marquez".

Scattato dalla 12esima casella dello schieramento, il fratellino d'arte ha sfoderato una grande rimonta ed è stato l'unico capace di andare ad infastidire le due Suzuki, superando quella di Joan Mir nel finale e mettendo sotto pressione quella del vincitore Alex Rins fino alla bandiera a scacchi. Ora, dunque, non si può più nascondere, perché stavolta il risultato è arrivato in una gara asciutta e con una prestazione davvero maiuscola.

"Dopo Le Mans, speravo di fare un podio anche sull'asciutto, perché era più importante per essere veloce l'anno prossimo, che è il mio obiettivo principale. Oggi mi sono divertito tantissimo: avendo già fatto podio in Francia, ho spinto fino all'ultimo giro ed ho provato a vincere" ha detto Alex ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ho fatto un piccolo errore al penultimo giro, andando lungo alla prima curva, perdendo un po' di contatto da Rins. Ma devo essere molto contento, perché mi sono divertito davvero tanto sulla mia moto oggi" ha aggiunto.

Lo spagnolo ha spiegato che in parte è la Honda ad essere corsa ai ripari dal punto di vista tecnico, ma crede anche lui di aver fatto uno step importante nella comprensione della RC213V.

"Nel test di Misano abbiamo fatto uno step importante. Non abbiamo provato niente di rivoluzionario, abbiamo fatto solo un tentativo per avvicinarci al set-up di Marc. Ma è altrettanto vero che anche io e Nakagami abbiamo fatto uno step a livello di comprensione della moto e di come va guidata".

"Su questa Honda devi essere un pilota molto completo ed è anche per questo che Marc fa tanti errori nelle prove libere, perché è sempre al limite su tutto. Io sono molto contento di essere salito sul podio con questa moto, che è difficile, ma ha il potenziale per farlo".

Quando poi gli è stato domandato se crede di potersi ripetere anche a Valencia, non si è sbilanciato, ma intanto conta di fare bene anche la settimana prossima ancora ad Aragon, anche perché uno dei suoi vantaggi è stato la gestione delle gomme.

"Non lo sappiamo. Questa è una pista particolarmente adatta al mio stile di guida, ma anche per la Honda, che qui con Marc era sempre stata un gradino sopra alla concorrenza. La chiave oggi è stata che alla fine avevo un po' più di gomma degli altri e la Michelin me lo aveva già fatto notare dopo le prove libere, soprattutto sull'anteriore. Ora proveremo a fare un buon risultato anche il prossimo weekend e poi penseremo a Valencia".

Forse con Marc in pista, questo percorso di crescita avrebbe potuto essere un pochettino più rapido: "Non lo sappiamo e non lo potremo sapere, perché lui è a casa. Poi è chiaro che il lavoro con Marc è più facile, perché lui ti fa capire subito se il problema è il pilota o se c'è qualcosa che non va sulla moto. Questa è la cosa su cui abbiamo fatto più fatica quest'anno, soprattutto a Brno e a Barcellona, dove c'era poco grip. Con Marc in pista forse sarebbe stato un po' più facile, perché avrei avuto un riferimento. Può essere".

Oggi per lui c'è anche un po' di rivalsa nei confronti di tutti quelli che negli ultimi mesi hanno detto che è in MotoGP solo perché è fratello di Marc: "Per certe cose è stato un po' più difficile per tutta la vita, ma sono contento di avere un fratello come Marc. Ho imparato tanto da lui, ma è vero che quando le cose vanno male, la gente ti attacca di più. So che è così, ma mi piace avere questa pressione".