Alex Marquez: “In LCR lavorerò senza stare sotto i riflettori”

Il minore dei fratelli Marquez ha siglato un accordo con il team ufficiale Repsol Honda in MotoGP lo scorso mese di novembre, ma prima che potesse debuttare nella classe regina del mondiale è stato annunciato il suo passaggio al team satellite LCR, in cui starà fino alla fine del 2022.

La manovra effettuata da Honda ha creato molte controversie e molti hanno visto Alex come il grande penalizzato di questa strana operazione. Tuttavia, il pilota non vuole dare questa immagine e si è mostrato grato a HRC: “Aver già rinnovato dà la calma e lascia lavorare con più tranquillità, in modo da poter fare i passi giusti, si comprendono e si vede dove si può migliorare. Sapere di avere già un posto dà sicurezza, ma la mentalità continua ad essere la stessa, ovvero provare ad essere il più competitivo possibile. Sono molto grato a Honda, che mi ha dato l’opportunità di continuare per altri due anni e proverò già dal 2020 ad essere il più veloce e competitivo possibile”.

Dunque Alex Marquez è sembrato tranquillo a Jerez, dove i piloti della MotoGP hanno completato una giornata di test in cui il rookie ha concluso in 19esima posizione, a 1.585 secondi dal miglior crono di Maverick Viñales. Nonostante dall’esterno sembri penalizzante la scelta di Honda, l’esordiente in MotoGP non vede in questo modo il passaggio dal team ufficiale a quello satellite: “La situazione che stiamo vivendo tutti è molto complicata, prendere decisioni per una fabbrica come Honda non è mai facile, soprattutto quando l’unico è obiettivo è vincere e farlo ogni anno. Il mio scopo era avere due anni di contratto per poter lavorare con tranquillità, come serve. Honda ha creduto in me, mi ha dato questa opportunità e sono molto felice”.

Nonostante il cambio di team, Honda ha promesso ad Alex lo stesso materiale della squadra ufficiale, in cui saranno nel 2021 Marc Marquez e Pol Espargaró: “Alla fine avrò le stesse cose che ho qui e avrò la tranquillità di lavorare senza essere sotto i riflettori, come dicono molto. Sarò in un team molto professionale, in cui possiamo fare un buon lavoro, come è stato dimostrato negli ultimi anni con Cal Crutchlow. Sono motivato dal fatto di andare lì, non mi sento per niente triste”.

