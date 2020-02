Alex Márquez: "In gara sarei decimo o più indietro”

Nei tre giorni di test a Sepang, Alex Marquez ha abbassato di quasi un secondo il suo miglior giro, restando a sette decimi dal riferimento stabilito da Fabio Quartararo. Lo spagnolo, in pieno processo di adattamento alla sua nuova moto, ha completato più di 150 giri, ma c’è ancora del lavoro da fare.

La cattiva notizia per il Campione del mondo Moto2 in carica è che gli restano solo tre giorni di prove prima che inizi la stagione, in Qatar fra due settimane. Lì si concentrerà maggiormente sulla messa a punto e proverà a fare un giro veloce.

“La cosa più importante per me al momento è migliorare ogni giorno – commenta Márquez alla fine dei test – ora ho solo altri tre giorni per arrivare pronto al GP del Qatar, ma siamo sempre più vicini. Dobbiamo migliorare di più, ma la conclusione è positiva. In Qatar ci concentreremo sulla messa a punto per provare a trovare ciò che ci va bene, perché qui non abbiamo modificato molto”.

Anche se nell’ultima giornata di test non è riuscito a completare la simulazione di gara, da quella che ha realizzato sabato ci si può già fare un’idea di quanto sia impegnativa fisicamente questa moto: “Il programma dell’ultimo giorno era di fare mezza gara, ma ho avuto un problema nel pomeriggio. Sabato ho fatto 20 giri, fisicamente è stata dura, ma ho parlato con altri piloti e mi hanno detto che è sempre difficile qui. Mi sento bene fino al 20esimo giro, anche perché quest’inverno ho lavorato bene con il mio allenatore”.

Al momento, per quanto riguarda la tecnica, nei commenti è sulla stessa linea degli altri piloti Honda: “Abbiamo iniziato con la stessa base degli altri, mi sento a mio agio. Abbiamo provato alcune cose, soprattutto di elettronica. I miei commenti erano simili a quelli di Cal e Marc e questo è positivo, perché non avevo mai lavorato con questa elettronica prima d’ora”.

Ad un mese dall’inizio della stagione, Alex non si azzarda a fare un pronostico di come andrà a Losail: “In questo momento penso che siamo tra la decima e la 15esima posizione. Questa è la realtà in Malesia. Forse, se ho una giornata positiva, posso andare un po’ meglio, ma la realtà è questa. In Qatar ancora non so, sarà molto importante fare un buon test e vedere se possiamo prepararci bene per la prima gara”.