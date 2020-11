Alex Marquez: “Il bilancio della stagione è positivo"

Alex Marquez arrivava a Portimao a 25 punti da Brad Binder ed avrebbe dovuto sperare di vincere con uno zero del sudafricano per poter ambire al titolo di miglior rookie dell'anno. Nonostante il pilota KTM non sia riuscito a concludere la gara, l'alfiere Honda ha tagliato il traguardo in nona posizione, risultato insufficiente per diventare esordiente della stagione.

"Binder ha meritato di essere il rookie dell'anno ed io ho commesso due errori, nella seconda gara di Aragon e nella prima di Valencia - afferma Marquez ricordando le sue due cadute - una gara in cui si parte dietro è sempre difficile. Ho chiesto troppo alle gomme all'inizio perché volevo rimontare, ma avevo ritmo e mi sono divertito".

Tuttavia, Marquez tira le somme e pensa che il suo primo anno in MotoGP sia positivo, con due podi ed una 14esima posizione nella classifica generale: "Il bilancio dell'anno è positivo, ho imparato molto. Mi sarebbe piaciuto aver iniziato meglio, ma è sempre stato nel mio DNA fare le cose in progressione. Abbiamo ottenuto l'obiettivo di far divertire le persone e questo credo che sia positivo. Inoltre credo di essere stato l'unico pilota Honda ad essere salito sul podio, quindi questo rende la stagione positiva".