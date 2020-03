Alex Marquez: "Tocca a noi portare le gare a casa della gente!"

La MotoGP ha annunciato ad inizio settimana la disputa di una gara online con il videogioco MotoGP 19. Il circuito selezionato per l’evento è quello del Mugello, la corsa avrà una durata di sei giri e prenderanno il via 10 piloti della massima categoria a due ruote.

La Honda sarà rappresentata dai due fratelli Marquez, Marc e Alex, in occasione della gara di domenica.

L’epidemia di COVID-19 ha già colpito più di mezzo milione di persone nel mondo ed ucciso oltre 180.000 individui. Dallo scorso venerdì numerosi Paesi hanno adottato misure di distanziamento sociale più severe per tentare di rallentare il contagio ed alleviare la pressione sui rispettivi sistemi sanitari.

Diverse categorie, tra cui Formula 1, IndyCar, NASCAR e Supercars, hanno istituito Eseries al posto delle corse reali per intrattenere il pubblico a casa.

Il più giovane dei fratelli Marquez ha voluto sottolineare come i piloti debbano sollecitare le persone a non uscire e per fare ciò si può anche approfittare delle gare online.

“Abbiamo la responsabilità di incoraggiare le persone a rimanere a casa e seguire le indicazioni che vengono fornite. Se loro non possono venire alle gare, allora possiamo portare le gare da loro”.

“Ho seguito i consigli e sono rimasto a casa, adattando i miei allenamenti ed il mio modo di vivere. Pensavo che il mio debutto in una gara della MotoGP sarebbe stato diverso, ma non vedo l’ora che arrivi il momento”.

“Solitamente sono molto competitivo anche con il videogioco MotoGP 2019 quando sfido i miei amici. Non penso di poter essere considerato un rookie, ma al momento è difficile conoscere il livello degli altri piloti”.

Anche Marc Marquez ha voluto commentare l’evento di domenica affermando come questo: “sarà molto bello per divertirsi e per portare un po’ di azione ai tifosi”.

Il campione del mondo si attende una gara davvero combattuta a causa della distanza ridotta e spera di riuscire ad intrattenere il pubblico: “Tutti noi stiamo vivendo un momento difficile, quindi sarà davvero bello divertirsi e portare un po' di battaglia ai tifosi”.

“Abbiamo organizzato questo evento per tutte le persone che amano la MotoGP, per dare loro qualcosa di bello in questi giorni incredibilmente difficili. Vorrei ringraziare gli altri piloti ed il campionato per aver messo insieme tutto questo”.

“Sia io che Alex amiamo giocare con MotoGP 2019, ma adesso dobbiamo comportarci un po’ più seriamente. Non importa che tipo di gara sia, come piloti noi vogliamo sempre vincere. Inoltre credo che data la lunghezza di soli sei giri tutti andranno all’attacco e spingeranno come pazzi!”.