Aleix: "Sento di essere pronto per lottare per il podio"

Dopo essere stata la grande rivelazione dei test in Malesia, la nuova Aprilia RS-GP è rimasta un po' più indietro nella tre giorni in Qatar. Questo però non ha cambiato le sensazioni positive di Aleix Espargaro, che è convinto di avere tra le mani la miglior moto realizzata dalla Casa di Noale.

Anche a Losail ci sono stati dei piccoli problemini di gioventù, ma niente che non possa essere sistemato. E ancora una volta la moto ha dato delle risposte molto interessanti, soprattutto dal punto di vista del passo gara.

"Non è stato facile, sono state tre giornate davvero impegnative. Purtroppo non siamo riusciti a fare molti giri a causa di piccoli problemi, che però sono stati troppi. Come ho detto in Malesia, è normale che accadano queste piccole cose, perché la moto è nata un mese fa" ha detto Espargaro.

"Spero che gli ingegneri possano lavorare questi 10 giorni prima della prima gara e speriamo di poter vivere un weekend più rilassato. Ma nel complesso siamo stati competitivi, soprattutto la terza giornata. Ho avuto un buon ritmo nella simulazione di gara, facendo 55" per diversi giri. Quindi sono soddisfatto di come è finito il pre-campionato" ha aggiunto.

Nelle prossime ore, a Noale dovranno prendere una decisione importante, quella del propulsore da omologare, anche se Aleix sembra preferirne uno.

"Non è una questione di potenza, si tratta del feeling. Con uno non mi sento bene, è troppo aggressivo. Ha un grande potenziale, ma non mi permette di usare la potenza extra, quindi preferisco l'altro. Abbiamo avuto anche dei piccoli problemi, quindi dobbiamo analizzare molte cose con Romano e decideremo il meglio per lottare per delle buone posizioni in Qatar, spero vicino al podio".

Anzi, il pilota di Granollers sembra avere le idee abbastanza chiare, ma le decisioni alla fine spetteranno al responsabile tecnico Romano Albesiano.

"Nella mia testa sì, ovviamente mi sentivo meglio con una moto che con l'altra. Ma non riguarda solo me, anche l'affidabilità e tante altre cose. So che Romano sceglierà le opzioni migliori. Conosce le mie sensazioni e sa perfettamente che sono io che devo guidare la moto. Saranno giorni impegnativi, perché in massimo quattro o cinque giorni dovremo scegliere il motore, quindi vediamo".

La cosa più importante, però, è che dopo un inverno così positivo, Espargaro e l'Aprilia sembrano davvero poter iniziare la stagione 2020 con grandi ambizioni.

"Sono molto felice, molto motivato. Quest'anno sicuramente non sarà facile, ma mi sento più in forma che mai, sto guidando davvero bene. Sento di essere pronto per lottare per il podio, non vedo molti piloti più veloci di me in griglia. La moto di quest'anno è la miglior Aprilia che abbia mai guidato, quindi proviamo a mettere tutto insieme e vediamo cosa potremo fare".

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont