Aleix Espargaro: "Un minuto di sfortuna mi è costato il podio"

Espargaro è stato uno dei pochi piloti, tra cui il vincitore Brad Binder, che hanno scommesso sulla scelta di rimanere in pista con le gomme slick quando la pioggia si è intensificata nelle tornate conclusive della seconda gara della MotoGP sul tracciato del Red Bull Ring.

Il pilota dell'Aprilia si è ritrovato secondo quando ha cominciato il 26esimo dei 28 giri in programma, ma poi si è ritrovato addirittura decimo alla bandiera a scacchi dopo aver commesso un errore in staccata nella tornata conclusiva.

"Ho fatto una buona partenza, ma non fantastica. Il primo giro poi per noi è sempre difficile, perché la moto è molto lenta sul rettilineo", ha detto Espargaro. "Bastianini, Lecuona ed Oliveira mi hanno passato sul rettilineo senza che io potessi fare nulla. Purtroppo non posso lottare contro questo problema".

"Poi, giro dopo giro, ho iniziato a sentirmi molto bene sulla moto e il mio ritmo mi sembrava davvero molto buono. Ho superato molti piloti e penso che il mio passo sull'asciuto fosse vicino a quello dei primi. Ad un certo punto, quindi, ero intorno al sesto o settimo posto".

"Ma quando ha iniziato a piovere ho deciso di rischiare, anche se odio queste condizioni, odio guidare con le slick sul bagnato. Ma non so perché, ho sentito che valeva la pena di rischiare, ma ho fatto un errore all'ultimo giro".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho frenato praticamente a metà del rettilineo, ma la moto non si è fermata, entrambe le gomme erano completamente bloccate. Sono uscito dalla pista, ho provato di tutto, ma non è stato sufficiente. Quindi, ho avuto sfortuna solo per un minuto, ma l'ultimo giro è stato molto pericoloso e molto lungo".

Espargaro ha ammesso di aver sperato nel podio quando si è ritrovato in seconda posizione, ma crede anche che l'Aprilia meritasse molto di più del decimo posto, soprattutto per il passo che era riuscito a tenere sull'asciutto.

"Ovviamente, a tre giri dalla fine ho visto sulla tabella che ero secondo, ma ho cercato di tenere da parte le emozioni e di rimanere concentrato. Sapevo che la pioggia stava aumentando la sua intensità, quindi ho cercato di sfruttare i punti più asciutti, la curva 4 e le due ultime curve".

"Lì ho rischiato un po' di più, cercando di rimanere super concentrato e super preciso, ma non è stato sufficiente. Alla curva 1 pioveva molto di più all'ultimo giro, ho provato a frenare nello stesso punto del giro prima, ma entrambe le ruote si sono bloccate e sono arrivato al muro".

"E' stata sfortuna, ma è un peccato perché ho corso il rischio e non ha pagato. Sono estremamente soddisfatto di quello che ero riuscito a fare sull'asciutto, quindi penso che avremmo meritato un po' più di fortuna", ha concluso.