Aleix Espargaro tuona: "Iannone è stato super irrispettoso"

Andrea Iannone oggi non era in pista a Losail, ma in questo periodo sembra davvero non perdere occasione per far parlare di sé. In attesa di scoprire come si concluderà la vicenda doping (non c'è ancora stato il verdetto del Tribunale FIM), il pilota di Vasto ha fatto perdere le staffe al compagno di squadra Aleix Espargaro.

Ieri l'Aprilia ha presentato ufficialmente i nuovi colori della RS-GP e in Qatar era presente anche "The Maniac" che, riguardo alla nuova moto della Casa di Noale, che sta destando grande interesse per le ottime prestazioni mostrate fin qui, ha rilasciato delle dichiarazioni che il compagno di box non ha gradito per niente.

"La moto è una delle più belle, abbiamo fatto un passo avanti molto importante. Spero di provarla in pista il prima possibile" ha detto Iannone ai microfoni di MotoGP.com subito dopo la presentazione andata in scena sul rettilineo del tracciato del Qatar.

"L'anno scorso abbiamo preso delle decisioni dolorose. Abbiamo sofferto tutto l'anno, concentrandoci sul 2020, ma è andata bene così. Mi sento parte integrante di questo progetto, perché moto è stata creata seguendo le mie istruzioni" ha aggiunto.

Una dichiarazione che non è andata affatto giù al collega spagnolo, che le ha ritenute molto irrispettose nei confronti del lavoro fatto da lui e dal collaudatore Bradley Smith per dare vita alla RS-GP 2020.

"E' stato super irrispettoso. Ho avuto diversi compagni di squadra in Aprilia e non ho mai avuto problemi con nessuno. Ho sempre pensato che i miei compagni fossero buoni amici, anche Andrea. Quello che ha detto ieri però, per me, è la fine della buona relazione tra di noi" ha tuonato Aleix.

"E' stata una grande mancanza di rispetto per i miei ingegneri, per i miei meccanici e per Bradley, perché non è vero quello che ha detto. Io sono in Aprilia da quattro anni, chiedevo questi cambiamenti agli ingegneri e finalmente sono arrivati".

"Ha usato i miei assetti tutta la stagione e nel 90% delle sessioni era dietro. Quello che ha detto non è onesto verso di me e tutte le persone dell'Aprilia. Ma sappiamo come è fatto. Io continuerò la mia vita come sempre e lui la sua" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont