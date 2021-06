Aleix Espargaro frustrato: "Mi sento come un'idiota"

Espargaro ha terminato i 26 giri della gara di domenica all'ottavo posto, dopo aver perso la battaglia per la settima posizione con la Honda di Marc Marquez.

Il pilota dell'Aprilia aveva mostrato un ritmo molto interessante durante le prove ed ha concluso la corsa a meno di cinque secondi dal podio, ma i limiti di motore della RS-GP gli hanno negato ogni chance di provare a superare le Ducati.

Espargaro quindi ha detto di aver concluso la sua domenica con una forte sensazione di frustazione, perché ritiene di essere pronto per lottare per il podio in MotoGP.

"Sono contento del mio ritmo, ma ho una sensazione di frustrazione dentro", ha detto Aleix domenica. "Non so se è bello da dire, ma mi sento come un'idiota, perché mi sento come se fossi forte e veloce, pronto a lottare per il podio, ma poi in gara non riesco a sorpassare".

"Ho un grosso limite con il motore e con le prestazioni sui rettilinei, quindi non riesco a sorpassare. In gara ero molto più veloce di Bagnaia per esempio, o di Miller, ma ero bloccato dietro di loro. Soprattutto con le Ducati è una grande frustrazione".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Dorna

"Ho fatto il mio miglior giro alla fine della gara, perché è stato l'unico in cui ero da solo. Ho girato in 1'33"3, che è un tempo molto buono, vicino al mio giro in qualifica. Ma poi sono arrivato dietro a Bagnaia e non riuscivo a superarlo. E' davvero frustrante".

"Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nella prima parte di questa stagione, siamo ottavi in campionato con 61 punti. Dobbiamo godercelo, perché veniamo da anni in cui abbiamo fatto molto peggio. Ma dobbiamo migliorare sul lato del motore, perché è ciò che ci manca di più".

Maverick Vinales, che lascerà la Yamaha alla fine dell'anno, è stato collegato ad un clamoroso passaggio in Aprilia nel 2022 nel corso del weekend di Assen, ma Espargaro si è rifiutato di commentare queste voci.

I due piloti spagnoli hanno già diviso il box per due anni, nel 2015 e nel 2016, quando correvano per la Suzuki ed il loro rapporto era stato buono.