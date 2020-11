Aleix Espargaro: “A Zarco non importa la sicurezza dei piloti”

Johann Zarco ha avuto un problema al motore della sua Ducati durante le FP4 del Gran Premio del Portogallo ed il francese ha completamente tagliato la pista all’ultima curva con il fumo che usciva dalla sua moto. Più tardi, il pilota Avintia ha affermato di sapere benissimo quale fosse il problema della moto e che non ci sarebbe stata nessuna perdita di fluidi.

Ma la sua manovra è stata ampiamente criticata dai piloti MotoGP, con Aleix Espargaro che si è arrabbiato definendo la stupida la giustificazione di Zarco e domenica ha dichiarato: “Come poteva sapere che non ci fosse una perdita d’olio? Questa è proprio una risposta stupida. Quando la moto fuma, non sai mai cosa possa essere. Il problema è che Johann Zarco è sempre il solito, non impara mai. In gara ha colpito due piloti davanti a me, è incredibile”.

“Non ho niente contro di lui, ma quando vedi il fumo che esce dalla tua moto, non puoi tagliare la pista su una curva da quarta marcia, con il gas in pieno a 200 km/h, perché se un pilota arrivava da dietro e ci fosse stato un po’ d’olio o d’acqua, sarebbe morto. Si tratta di responsabilità, ma sembra che a lui non importi nulla. Questo mi fa infuriare”.

Zarco è stato al centro di polemiche simili in diversi momento quest’anno, in particolare per il terribile incidente con Franco Morbidelli al Gran Premio d’Austria, lo scorso agosto. Il pilota Avintia si è dovuto di nuovo giustificare per la manovra compiuta sabato in Portogallo e ha risposto ad Aleix Espargaro. Il francese ha affermato che fosse tipico dello spagnolo dire queste cose alla stampa ma non al diretto interessato.

“So del contatto con Joan Mir, me lo ricordo. Gli altri non li ricordo – si difende Zarco – ad ogni modo ho provato a dare del mio meglio. Quando in Austria erano tutti contro di me, sono andato dalla Safety Commission e nessuno ha parlato. Quindi dicono un sacco di cose, ma quando sono davanti a me, non dicono una parola. Penso che sia tipico di Aleix, se ha un problema con me, dovrebbe venire da me e ne parliamo”.

“L’ho fatto con Pol dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca (dove i due si sono scontrati e Zarco è stato penalizzato), e da quell momento non eravamo d’accordo, ma almeno abbiamo parlato – prosegue il pilota francese – quindi, ciò che ho fatto sabato, ovvero tagliare la pista per un problema tecnico, l’ho fatto perché sapevo quale fosse il problema e sapevo che non stavo perdendo olio. Ci sono piloti che non conoscono la meccanica, quindi non sanno cosa succede. Io invece sapevo benissimo cosa stava succedendo, sapevo che non stavo perdendo olio. Per questo ho preso questa decisione. Pensano tutti che io faccia queste cose senza pensare, ma penso molto di più di quanto credano. Quindi non è un problema”.