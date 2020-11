Ai Ogura passa in Moto2 nel 2021 con il team Asia Honda

Honda Team Asia rende nota i suoi schieramenti per il 2021: Ai Ogura, attualmente impegnato nella lotta per il titolo in Moto3™, passerà alla categoria intermedia la prossima stagione. Il diciannovenne di Tokyo ha conquistato sette podi nel 2020 e di dirige verso il Grande Prémio MEO de Portugal con otto punti di distacco dal leader del Campionato, Albert Arenas.

Nel 2021, la stella giapponese lascerà il suo posto a Andi Farid Izdihar con l’indonesiano, che passerà alla classe leggera dopo un difficile anno di debutto in Moto2™, condividerà il box con Yuki Kunii. Mentre Ogura farà squadra con Somkiat Chantra nell’Idemitsu Honda Team Asia Moto2™, per il thailandese sarà la sua terza stagione nel mondiale.

Hiroshi Aoyama, team manager: “Siamo lieti di continuare la stagione 2021 in due categorie del Campionato del mondo. In Moto avremo Yuki Kunii e Andi Farid Izdihar. Sarà la seconda stagione per Yuki e penso che potrà lottare per il titolo. Per quanto riguarda Andi, non sarà una categoria completamente nuova per lui visto che è cresciuto con le piccole cilindrate dimostrando grande competitività come ad esempio nell’Asia Talent Cup e nel FIM CEV. Crediamo che abbia buone capacità per correre in Moto”.

“In Moto2 avremo Somkiat Chantra e Ai Ogura. Vorremmo che Chantra continuasse in questa categoria perché questa possa dimostrare la sua competitività e la sua capacità di gestire queste moto. Per quanto riguarda Ogura, sarà una sfida nuova ed impegnativa ma crediamo che abbia il talento che serve per competere in Moto”.