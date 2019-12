Giacomo Agostini è il pilota più vincente della storia del Motomondiale con i suoi 15 titoli in bacheca. I recenti risultati ottenuti da Marquez, però fanno decisamente vacillare il primato del pilota italiano, che presto potrebbe essere insediato proprio dallo spagnolo.

Durante una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca, Ago ha così commentato questa eventualità: "Marc è giovane e ha già vinto molto, un giorno potrebbe superarmi. Lui mi ha promesso che se mai mi supererà mi inviterà alla festa con ragazze e amici".

Il prossimo anno però accanto al talento di Cervera arriverà a fargli compagnia nel box della Honda il fratello Alex, fresco campione del mondo di Moto2. Il giovane spagnolo dovrà sostituire Jorge Lorenzo, che alla fine del 2019 ha deciso di ritirarsi anzitempo dalla MotoGP a causa dei troppi infortuni.

Agostini, affrontando questo argomento, ha così affermato: "Alex non poteva dire di no a quella proposta. Naturalmente ora c'è il rischio che venga paragonato al fratello. Le persone non vogliono aspettare. La cosa importante sarà lasciarlo in pace e farlo crescere. Io sono certo che Marc lo aiuterà molto. Per Lorenzo è stato molto difficile smettere. Dopo la sua ultima caduta in cui è stato molto vicino a finire su una sedia a rotelle ha iniziato a pensare di smettere".

Infine il 15 volte iridato ha chiuso parlando di Valentino Rossi: "Un team ha bisogno di piloti giovani e veloci. La Yamaha ha Vale, ma non sappiamo cosa accadrà. Se fossi nel team di Iwata punterei su Viñales e Quartararo. Vale non vince più come una volta. Nella vita bisogna andare avanti e non guardare indietro. A lui piace correre, se la Yamaha è felice continua".