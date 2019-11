Agostini: "Felice se Marquez vincesse 15 titoli"

Come si fa a definire una leggenda? Proviamo con i numeri: 190 gare disputate, 123 vinte, 162 podi e 15 titoli mondiali in 13 anni di carriera. Questo, per chi non lo sapesse, è il palmarés di Giacomo Agostini, il pilota più vincente nella storia del motomondiale. La parola "leggenda", in questo caso, è anche riduttiva.

Nel corso dell'inaugurazione della sua sala dei trofei, dove sono esposte 364 coppe, le pergamene iridate e le cariche onorifiche che ha conquistato, "Ago" ci ha parlato delle sue moto esposte - MV Agusta 350 e 500, oltre alla Yamaha 500 e 750 con cui ha vinto Daytona all'esordio - oltre a fare il punto della situazione in MotoGP.

Il 2019 è andato in archivio con un altro importante dominio firmato Marc Marquez. Lo spagnolo è adesso a quota 8 titoli iridati, 7 in meno di Agostini, e al momento sembra essere il più accreditato per poter avvicinare il record assoluto del bergamasco.

Impossibile non citare anche Jorge Lorenzo, ritiratosi prematuramente al termine della stagione dopo un'annata problematica sia sotto il profilo fisico che per i risultati, oltre a Valentino Rossi, reduce da un 2019 dove la sua stella non ha brillato come in passato.