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L'addio di Márquez non spaventa Carlos Ezpeleta: "La MotoGP non teme un calo di interesse"

Il Vice-AD della serie è rimasto sorpreso dall'annuncio di Marc a Valencia, ma non si dice preoccupato ed è convinto che il campionato rimanga di alto livello e in ottima forma.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 29 nov 2026, 11:10

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Carlos Ezpeleta ha convocato domenica mattina al Circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove si disputa l’ultimo Gran Premio della stagione, un incontro con i giornalisti per commentare l’annuncio del ritiro di Marc Márquez, nonché qualsiasi argomento di interesse per i presenti.

"È stata senza dubbio una notizia sorprendente per noi - ha ammesso il numero due della serie - Chiaramente, è qualcosa che prima o poi sarebbe successo, ma si pensa sempre che ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il campionato ha quasi 80 anni e noi lo gestiamo da 35; abbiamo visto andare via grandi piloti e Marc può essere considerato il migliore di tutta la storia".

"Detto questo, il campionato va avanti, come ha detto lo stesso Marc quando ha ricordato che i piloti sono qui 'di passaggio'. Tutti contribuiscono a rendere la MotoGP ogni giorno più grande. Il nostro obiettivo e ciò che dobbiamo fare è continuare a creare altri personaggi, come abbiamo sempre fatto".

Ezpeleta non teme che l’improvvisa uscita di scena di un personaggio del calibro di Marc Márquez comporti un crollo repentino dell’interesse per la MotoGP.

"Certo che no, non abbiamo alcun timore. Facciamo questo lavoro da tanto, ci sono stati molti anni e molti piloti che si sono ritirati. In alcune situazioni potrebbe esserci un momento di stallo, ma poi continueremo a crescere; è normale, come è successo in Italia, dove lo sport ha continuato a farlo nonostante l'addio di Valentino Rossi".

"Abbiamo una visione a lunghissimo termine e non temiamo che questo sport subisca un calo ora che Marc non c’è più. Si tratta di misure a breve termine per continuare a crescere nel lungo periodo".

"Negli ultimi anni, anche nel programma e durante la domenica, abbiamo cercato di raccontare tutte le storie. In questo momento sulla griglia di partenza ci sono piloti straordinari. L’anno prossimo ce ne saranno altri quattro che sono Campioni del Mondo. Il nostro obiettivo è raccontare tutte queste storie. Ci saranno cinque o sei esordienti e 18 piloti che cambiano squadra, moto nuove, due circuiti nuovi. Non siamo certo a corto di storie".

"L’addio di Marc si farà sentire, sarebbe molto strano se non fosse così, ma cercheremo di colmare quel vuoto con delle storie, come abbiamo sempre fatto nel corso di tutta la storia del campionato".

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