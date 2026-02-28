Acosta: "La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo dato spettacolo"

La stagione 2026 di MotoGP si apre con Pedro Acosta vincitorie della Sprint del GP di Thailandia, al termine di un duello all'ultima staccata con il solito Marc Márquez.

Gara strepitosa dello spagnolo di ella KTM, che fin dal via si è messo alle calcagna del gruppetto di testa, diventando il primo rivale del Campione del Mondo in carica quando Marco Bezzecchi, in quel momendo leader, è scivolato dando addio alle speranze dell'Aprilia di partire con un successo.

La coppia Márquez-Acosta ha cominciato così a regalare spettacolo, con il ducatista a doversi difendere dall'aggressivissimo connazionale, il quale è rimasto incollato alla Desmosedici provando un paio di volte il sorpasso all'ultima curva, ma ricevendo la risposta di Marc che è tornato davanti.

Acosta ha quindi cambiato strategia e al penultimo giro ha preparato l'attacco nel serpentone del settore centrale, saltando nuovamente davanti; Márquez ha quindi provato il tutto per tutto alla staccata prima del traguardo, arrivando piuttosto lungo e portando così fuori traiettoria Pedro, che ha dovuto allargarsi dopo essersi sfiorato con la Rossa di Borgo Panigale.

I commissari hanno dunque imposto a Márquez di restituire la posizione ad Acosta, che nella volata verso la bandiera a scacchi ha quindi potuto festeggiare il successo 'a tavolino', ma meritandosi comunque un grandissimo applauso per la prestazione maiuscola.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Francamente non mi sento molto il vincitore perché mi ha lasciato passare, ma è stato uno spettacolo bellissimo. Alla fine le gare di MotoGP sono così, anche con contatti un po' 'sporchi', che però servono a divertire i tifosi e credo che oggi sia stata una delle migliori per me", ha detto il 21enne al traguardo, ai microfoni di Sky Sport.

"La MotoGP è uno sport di contatto, è vero che Marc mi ha buttato fuori e credo che la penalità ci stia, ma sono anche consapevole che in questo modo facciamo più spettacolo. Francamente non lo so, ma sicuramente mi sono divertito tantissimo oggi".

Dopo gli enormi problemi avuti durante i test della settimana scorsa, oggi a Buriram si è vista una KTM molto diversa e anche Acosta si è mostrato fiducioso per la gara di Buriram di domani, ringraziando la squadra per il lavoro che ha portato i frutti visti oggi.

"Sono contento perché credo che anche domani avremo l'occasione di lottare, la moto funziona molto bene. Abbiamo lavorato tantissimo con il team durante i test e le persone a casa, mi hanno aiutato enormemente assieme a chi mi sta attorno, li ringrazio perché mi hanno aiutato a raggiungere l'obiettivo".

"Sembra che siamo riusciti a fare quel salto di qualità che serve su questa moto, il sabato è stato bello ed è un ottimo modo per cominciare la stagione, domani cercheremo di ottenere un'altra vittoria in modo migliore. Durante la Sprint abbiamo un po' sofferto col caldo, riuscendo a gestire bene la gomma morbida, vediamo come andrà con la media".