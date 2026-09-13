MotoGP | Acosta: "Ieri ero arrabbiato perché non capivo perché accadessero certe cose, ma siamo sopravvissuti"

Dopo aver visto la Sprint del sabato, pochi avrebbero scommesso su un podio di Pedro Acosta. Per quanto Misano di solito si adatti bene alle Red Bull KTM Factory Racing, questo weekend non stava andando in modo così positivo, e dopo una giornata in cui lo stesso pilota ha detto che avevano fatto passi indietro, è riuscito a essere soltanto sesto nella gara breve. Ma, grazie a un miglioramento, lo 'Squalo di Mazarrón' ha potuto sfruttare l'opportunità che gli si è presentata.

La caduta di [[LINK_1:Marco Bezzecchi e il calo di ritmo di Jorge Martín hanno offerto un paio di posti sul podio, che Acosta ha fatto suoi]]dopo essere stato superato da Alex Márquez nelle prime fasi di gara. Ma, con il passare dei giri,il murciano è riuscito a raggiungere e superare 'Martinator', e persino nei giri finali ha fatto segnare i suoi migliori tempi, per avvicinarsi ai Márquez Alentà. Detto questo, si è accontentato di un terzo posto che, dopo i problemi di 24 ore prima, ha il sapore di una vittoria.

"In griglia c'erano molti dubbi sul fatto che potessi finire sul podio. Ma comunque, il team ha fatto un buon lavoro durante la notte. Di solito non mi arrabbio molto, ma ieri sì, perché non capivamo perché succedessero certe cose. Di solito mi arrabbio per questo. E fino a questa mattina siamo stati lì un po' nel dubbio. Ma hanno fatto un grande lavoro", ha iniziato a spiegare il #37.

"Siamo tornati un po' alla moto di venerdì, e sembra che più o meno abbia funzionato. Alla fine mi sentivo di nuovo bene in frenata, potevo frenare forte, attaccare... Sapendo che ci manca un po' di rendimento in accelerazione, almeno potevo buttarmi da molto lontano. Dobbiamo essere contenti, perché per quanto è andata male ieri, e per quanto è andata peggio venerdì, siamo sopravvissuti", ha proseguito.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Durante la giornata, si è visto come Acosta avesse detto a Pit Beirer, responsabile di KTM Motorsport, nel parco chiuso, di dargli ciò di cui ha bisogno: "Mi riferivo al poter frenare. Ieri ci abbiamo un po' scherzato su, perché la Sprint non è andata così male, solo che siamo arrivati sesti, a 7 secondi dal primo, ed è parecchio tempo. Quando ho visto che la conversazione iniziava a mettersi male, gli ho detto che se oggi avessi potuto frenare, non so come, ma sarei stato lì. Il team ha fatto un ottimo lavoro, perché siamo stati con una moto diversa ogni giorno. E quello che gli chiedevo era questo, provare cose", ha chiarito.

"Stiamo migliorando parecchio con gomme usate, ed è quello che cercavo un po' anche in vista della tournée asiatica. L'anno scorso abbiamo sofferto parecchio in Giappone e Australia. Credo che questo ci servirà in futuro. Un giorno la pietra [della ricerca della prima vittoria], a forza di colpirla con il piccone, finiremo per romperla. Ora è chiaro che siamo lontani, perché ci manca qualcosina in qualifica e nei primi giri, ma bisogna continuare a rosicchiare punti", ha concluso il bicampione del mondo dopo un nuovo podio, senza vittoria finale, nel suo palmarès.