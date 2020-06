L’attesa è quasi finita, fra poco più di un mese la MotoGP tornerà in pista per disputare una stagione 2020 estremamente particolare. Si riparte il 19 luglio dal circuito di Jerez de la Frontera, proprio ieri è stato ufficializzato il calendario aggiornato, con gare condensate e con circuiti che ospiteranno un doppio appuntamento. Sono 13 le gare garantite in Europa, anche se senza pubblico. Esiste la possibilità di andare fuori dal Vecchio Continente, a condizione che vi sia la possibilità di fare entrare degli spettatori e le eventuali aggiunte dovranno essere confermate o meno più in avanti.

Il calendario 2020 aggiornato resta comunque una splendida notizia, un punto di partenza dopo settimane di incertezze, scaturite dall’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha colpito il mondo intero. Non sono mancate le reazioni di pubblico ed addetti ai lavori. Anche il team Yamaha ufficiale ha espresso il proprio entusiasmo nel ripartire dopo uno stop durato molto a lungo e lo fa tramite i suoi piloti, Valentino Rossi e Maverick Viñales.

Il "Dottore", in attesa di conoscere e rivelare i piani futuri, nel 2020 disputerà l’ultima stagione in sella alla M1 del team factory e non vede l’ora di tornare a guidarla: “Penso che tutti sentano una grande emozione vedendo il calendario 2020 aggiornato. È un sollievo per tutti nel team e anche per i fan. Il lockdown ha rappresentato una situazione seria e strana, ma ha funzionato e credo che alla fine tutti apprezzeremo ancora di più le gare. Mi è mancato tantissimo guidare la mia M1. Sarà interessante vedere dove siamo, perché è passato un po’ di tempo dall’ultimo test. Sicuramente, proveremo a dare il massimo per essere nuovamente davanti e dare ai fan un motivo per seguirci e fare il tifo”.

Gli fa eco lo spagnolo, confermato in Yamaha fino al 2022 e molto ambizioso in vista di questa stagione che sta finalmente per iniziare: “L’annuncio del calendario 2020 aggiornato è una grande notizia! È qualcosa che abbiamo aspettato per molto, molto tempo, soprattutto I fan. Penso che amino questo sport allo stesso modo in cui lo amiamo noi piloti, quindi a loro è mancato veramente tanto seguirlo. Ovviamente non vedo l’ora di guidare nuovamente la mia M1 e di incontrare di nuovo la mia squadra, è passato molto tempo dall’ultimo test in Qatar. Sarà un anno particolare e sarà strano correre senza fan in pista, almeno per adesso. Ma farò del mio meglio per far sì che ci sia un grande spettacolo ad ogni gara per intrattenere i fan a casa”.

Insieme ai due piloti, c’è anche Massimo Meregalli, Team Director di Yamaha, a commentare la ripresa delle attività: “Finalmente l’attesa è finita! Penso che l’annuncio del calendario 2020 aggiornato sia una splendida notizia per tutti i fan della MotoGP, così come lo è stata per noi, membri dei team, ed i piloti. Lo stop temporaneo delle attività sportive è stato sicuramente cruciale ed è stata la cosa giusta da fare, abbiamo avuto il nostro compito nella battaglia contro il Covid-19. Ma ora ci aspettano tempi migliori. Questo non vuol dire che la MotoGP sarà identica a prima”.

“Ci stiamo preparando per l’inizio della stagione 2020 da settimane nel quartier generale Yamaha Motor Racing, quindi siamo pronti, seguendo tutti i protocolli sanitari e di sicurezza. Avremo uno staff ridotto e si dovrà lavorare con l’obbligo di indossare protezioni personali, comprese mascherine e visiere. Le gare saranno strane anche per l’assenza di pubblico in pista, ci mancherà sicuramente. Ma penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che finalmente potremo rivedere i piloti di nuovo in azione!”.