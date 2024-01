MotoGP | Marquez: “Honda sarà sempre il team della mia vita”

Marc Marquez correrà con il team Gresini il prossimo anno, dopo una stagione 2023 avara di risultati che lo ha portato a lasciare la Honda con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’otto volte campione del mondo ha disputato undici stagioni con il marchio giapponese, debuttando in MotoGP nel 2013 e conquistando 59 vittorie e sei titoli mondiali.

Dall’annuncio dell’addio a Honda, Marquez non ha mai escluso la possibilità di tornare un giorno, anche se nei test di novembre a Valencia ha riconosciuto che in quel caso non sarebbe solo una sua decisione. “Non voglio chiudere le porte”, ha detto quando gli è stato chiesto se tornare in Honda fosse un’ipotesi da prendere in considerazione qualora il marchio giapponese migliorasse.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Squadra Repsol Honda

“Per questo motivo, in passato l’ho detto in diverse interviste e lo dico di nuovo: il rapporto con Honda è stato meraviglioso e quando abbiamo deciso di dividere le nostre strade, è stato perché entrambi eravamo d’accordo. Abbiamo pieno rispetto gli uni degli altri, non voglio che la situazione diventi critica perché mi piace tenere ancora la porta aperta a Honda”, ha affermato Marquez.

Il pilota di Cervera ha poi proseguito facendo di fatto una sorta di dichiarazione d’amore a Honda: “Chissà, forse gli altri costruttori non vorranno sentirlo, ma Honda sarà il team della mia vita, della mia carriera. Ho conquistato sei titoli mondiali e tante vittorie. Con altri costruttori non faro tutti questi numeri. Honda sarà sempre il team più speciale nel mio cuore, ma vedremo se in futuro le nostre strade si incroceranno di nuovo. Non sarà solo una mia decisione”.

Nel 2024 sarà Luca Marini a prendere il posto di Marc Marquez in Honda. L’italiano ha firmato un contratto di due anni con il marchio giapponese. A Valencia, inoltre, Joan Mir ha lodato la Honda 2024 portata nei test, notando che fosse la prima volta che provava qualcosa sulla RC213V che funzionasse davvero. Il debutto di Marquez sulla Ducati si è concluso in quarta posizione a soli 171 millesimi dal miglior crono di giornata.