MotoGP | Alex Marquez: “Ducati ti fa sentire importante”

Alex Marquez è approdato al team Gresini per la stagione 2023 della MotoGP, dopo due anni complicato con il team LCR Honda. Nella squadra satellite di Lucio Cecchinello non è riuscito a replicare i due podi del 2020, quando era in forza al team ufficiale HRC. In sella alla Ducati, il campione del mondo Moto2 2019 ha firmato la sua prima pole position in Argentina e ha vinto due Sprint, salendo sul podio altre due volte.

Alla fine della stagione che si è conclusa poco più di un mese fa, Motorsport.com/Autosport ha chiesto al pilota spagnolo come si sentisse da pilota Ducati rispetto al periodo Honda dell’anno precedente: “Mi sento alla grande. Sono già con la testa alla prossima stagione. Le ultime tre o quattro gare disputate dopo il mio infortunio (due costole fratturate in una caduta, ndr) sono servite a lavorare per il prossimo anno”.

“Abbiamo provato diverse cose di setup che stanno funzionando. Siamo stati piuttosto regolarmente in top 5 e questo è l’obiettivo per il 2024. Quindi questa stagione è stata molto positiva, anche con tante cose da imparare. Non siamo stati troppo fortunati nella prima parte di campionato, ma per i risultati, la velocità e come mi sono sentito nel box con Ducati, è una stagione positiva”, prosegue Alex Marquez.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing

“È anche vero che quando hai una moto competitiva è più facile avere una buona atmosfera. Ma, come ho detto già lo scorso anno, nel box LCR con i miei ragazzi mi sono sentito un po’ solo, senza il supporto di Honda. Per questo motivo ho finito la stagione al limite nel 2022. Quest’anno invece, Ducati ti spiega tutto, fa tutte le analisi. Ti fa sentire importante ed è una cosa che piace a tutti i piloti”, afferma il catalano, che fa un confronto tra i suoi due anni in LCR e la sua prima stagione con la squadra Gresini, affiliata a Borgo Panigale.

Marquez continuerà a correre con la formazione faentina anche nel 2024 e disporrà della GP23. In squadra con lui ci sarà il suo fratello maggiore Marc. I due erano già stati compagni di squadra in Honda nel 2020, quando Alex aveva debuttato in MotoGP. Tuttavia, i fratelli hanno condiviso il box solo nel Gran Premio di Spagna, dato che in quel weekend Marc si è infortunato perdendo di fatto tutta la stagione 2020 per la frattura al braccio di Jerez.