MotoGP | Binder: “Non ho accettato i limiti della KTM e ho sbagliato”

Brad Binder ha ottenuto il suo miglior risultato in MotoGP nel 2023, chiudendo la stagione in quarta posizione nella classifica generale, anche se con 174 punti di distacco da Francesco Bagnaia. Sebbene abbia ottenuto due vittorie nelle Sprint, il successo nella gara lunga gli è sfuggita per un soffio in un paio di occasioni.

Dopo aver dichiarato che la RC16 del 2023 era la migliore KTM che avesse mai guidato, il sudafricano ha concluso la stagione con un po' di frustrazione: “Non sono proprio soddisfatto, ad essere onesti”, ha detto quando gli è stato chiesto se fosse contento dei risultati ottenuti nel 2023. “Mi aspettavo molto di più in questa stagione. Sento che ero in grado di fare molto di più in questa stagione, ma ho commesso molti errori e ho buttato via molte opportunità”.

“Ma ok, è la vita, può succedere. Con questo nuovo format sembra che tutti abbiano commesso un sacco di errori. Ma non vedo l'ora di ricominciare la prossima stagione. Abbiamo questo periodo per costruire, capire e crescere, cercando di trovare piccoli miglioramenti in ogni area. Penso che se riusciremo a farlo, potremo tornare la prossima stagione con tutto quello che ci serve per lottare per qualche vittoria”, prosegue il pilota KTM.

Binder era in procinto di vincere l’ultima gara della stagione a Valencia, ma un lungo mentre era al comando lo ha fatto arretrare in quarta posizione. Per una penalità a Fabio Di Giannantonio però ha recuperato una posizione chiudendo di fatto terzo. Due podi ad Assen gli sono sfuggiti a causa della sanzione inflitta per aver superato i track limits all’ultimo giro, mentre nel GP di Germania era terzo prima di cadere.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Alla domanda di Autosport/Motorsport.com se ritiene che i suoi errori siano dovuti al fatto che ha spinto di più perché questa KTM offriva di più, ha risposto: "Non proprio. Voglio dire, ad essere onesti, quando si dà il massimo, sia che si stia lottando per il primo posto sia che si stia lottando per il decimo, si possono commettere degli errori”.

“Quest'anno, a volte, invece di accettare alcuni limiti, ho sempre cercato di spingere un po' troppo e ci ho sbattuto la faccia. Quindi, non è stato l'ideale. Ma come ho detto, penso che possiamo imparare molto da questa stagione. Devo dire che la mia squadra e la KTM hanno fatto un passo avanti incredibile rispetto all'anno scorso”, prosegue Binder.

Il pilota KTM poi inizia già a prefiggersi degli obiettivi per il prossimo anno: “Sicuramente dobbiamo fare un altro passo avanti per rimanere in gioco, perché tutto continua a crescere. Ma è emozionante. Una delle gioie della vita è cercare sempre di migliorare. So di poter fare un passo avanti da parte mia. Quindi se loro faranno lo stesso potrò essere in una situazione migliore l'anno prossimo”.