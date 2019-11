20 campioni "pensionati" da Valentino Rossi

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quattro volte campione della 250cc, era il principale rivale di Rossi ai suoi esordi. Ha lasciato la MotoGP nel 2005 per approdare in SBK, dove ha conquistato altri due titoli prima di ritirarsi alla fine del 2012.

Il campione MotoGP 2007 e 2011, l'unico iridato in sella alla Ducati, si è ritirato nel 2012, a soli 27 anni.

Pedrosa ha esordito in MotoGP 2006 come la grande speranza destinata a battere Rossi, ma si è ritirato nel 2018 senza esserci riuscito. Ha lasciato con due titoli nella 250cc ed uno nella 125cc.

Con due titoli della 125cc ed uno della 250cc, in MotoGP "Capirex" non ha mai fatto meglio del terzo posto. L'ha lasciata nel 2011, all'età di 38 anni.

Campione della 250cc nel 2000, non ha avuto altrettanta fortuna nella classe regina e si è ritirato alla fine del 2007.

Troy Bayliss

Come Rossi, Bayliss ha prolungato la sua carriera fino ad oltre 40 anni, anche se in altri campionati. E' stato campione SBK nel 2001 prima di approdare in MotoGP. Dopo aver lasciato la categoria, ha conquistato altri due titoli tra le derivate di serie nel 2006 e nel 2008.