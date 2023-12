MotoGP | Puig: “Marini è stato il primo ad approcciare Honda"

Il lunedì dopo l’ultima gara della stagione 2023 di MotoGP, Honda ha annunciato di aver ingaggiato Luca Marini. Il pilota di Tavullia ha lasciato il team VR46, con cui aveva un contratto fino alla fine del 2024, firmando un accordo biennale per sostituire Marc Marquez, che è andato in Gresini.

Questo ha messo fine a settimane di speculazioni su chi potesse prendere quella sella. Inizialmente, il favorito era Miguel Oliveira, ma alla fine è spuntato il nome di Marini nella lista dei possibili sostituti. Il biennale di Marini rompe con l'approccio iniziale di Honda, che offriva solo un anno di contratto, cosa che ha convinto Oliveira a rimanere nel team satellite Aprilia, poi rilevato da Trackhouse Racing nel 2024 dopo il fallimento di RNF.

Alberto Puig, team manager Honda, ha parlato dopo l’annuncio a Motogp.com affermando che Marini è stato il primo pilota a chiedere di entrare nella squadra quando è stata confermata l’uscita di Marquez: “Beh, lui è stato il primo, con il suo gruppo, ad avvicinarci quando è uscita la notizia dell’addio di Marc. Quindi ci hanno contattato e la cosa sembrava interessante. Onestamente, non c'erano molte opzioni perché i piloti erano tutti più o meno sistemati nelle loro squadre. Lui aveva la possibilità di arrivare, quindi ci abbiamo pensato, anche perché la sua crescita è stata buona negli ultimi anni. Abbiamo studiato la sua progressione e alla fine abbiamo deciso che sarebbe stata una buona opzione”.

Photo by: Dorna Luca Marini, Repsol Honda Team

L'esperienza di Marini con la Ducati si è rivelata un fattore interessante per la Honda, che sta cercando di tornare tra le posizioni di vertice, dopo aver chiuso la stagione 2023 all’ultimo posto della classifica costruttori: "La nostra priorità, in questo momento, è creare il giusto sviluppo per la nostra moto", ha aggiunto Puig. "Siamo lontani da dove dobbiamo essere. E questa è la nostra priorità: fare un chiaro passo avanti nello sviluppo delle nostre moto per la prossima stagione e oltre”.

“Per questo stiamo cercando di creare una nuova squadra, una nuova struttura, una nuova organizzazione che aiuterà lo sviluppo a essere più veloce, più rapido e nella giusta direzione. Per quanto riguarda i piloti, come ho detto prima, non avevamo molte opzioni a causa delle circostanze con tutti i piloti già sotto contratto. Abbiamo pensato che con Luca, con la sua esperienza e gli altri anni su altre moto, avremmo potuto ottenere un buon vantaggio. Dobbiamo fare sviluppo sulla nostra moto e dovevamo portare un ragazzo con esperienza su un'altra moto. Questo è il meglio che potevamo fare".

Puig afferma che Honda sta implementando una nuova struttura "dalla base" per aiutare a ribaltare il suo stato di forma, che include un'azione di reclutamento: "Stiamo cercando di ristrutturare la squadra, ma partendo dalla base. Questo significa cambi in Giappone e anche dell nucleo della squadra in Europa. Quindi, la cosa importante è cambiare il sistema. Per questo stiamo cercando di reclutare nuove persone nei prossimi mesi e anni, perché crediamo di poter acquisire una buona esperienza. In Europa c'è anche un'ottima tecnologia e stiamo cercando di implementarla e utilizzarla all'interno della nostra squadra".

Ha inoltre confermato che Marini non porterà con sé nessuno dalla VR46 ed erediterà la squadra di Joan Mir, che invece erediterà l'ex team di Marc Marquez, capitanato da Santi Hernandez.