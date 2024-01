100 Km dei Campioni: Marini vince l'Americana, la prima con Honda

La 100 Km dei Campioni è uno degli eventi più attesi dell’inverno, il Ranch di Valentino Rossi ospita alcune delle stelle più grandi del motociclismo di oggi e del futuro, e quest’anno è un riscaldamento prima di ripartire con i test e la stagione. Il weekend di gara è già entrato nel vivo, con le prime prove libere che si sono tenute nella mattinata di ieri, mentre nel tardo pomeriggio è andata in scena l’Americana, vinta da Luca Marini.

È il giovane pilota di Tavullia a imporsi nella manche a eliminazione, beffando Diogo Moreira e Valentino Rossi. Marini conquista così la sua prima vittoria in sella alla Honda, prima di provare l’assalto con la RC213V in MotoGP. Nel frattempo, Maro si è tolto la soddisfazione di prendersi l’Americana, che deciderà anche lo schieramento dell’endurance in programma oggi.

Photo by: VR46 Riders Academy VR46 Riders Academy

Il regolamento dell’Americana prevede una divisione in due gruppi: nel primo sono stati Remy Gardner e Ferran Cardus ad avere la meglio; pertanto, si sono uniti al secondo gruppo dei più veloci, che si sono giocati la vittoria. In finale, Franco Morbidelli e Valentino Rossi partivano dalla prima fila, ma è stato Marini ad avere la meglio, precedendo il portoghese della Moto3 e il Dottore. Quarto un ottimo Danilo Petrucci in sella a una 500 2 tempi.

Nella giornata odierna andrà in scena l’endurance, la vera e propria 100 Km che verrà disputata in coppie. Ecco quali sono le coppie per questa gara:

Valentino Rossi – Luca Marini

Francesco Bagnaia – Marco Bezzecchi

Franco Morbidelli – Andrea Migno

Celestino Vietti – Elia Bartolini

Diogo Moreira – Ferran Cardus

Danilo Petrucci – Andrea Verona

Tatsuki Suzuki – Mattia Casadei

Matteo Gabarrini – Marco Gaggi

Xavier Artigas – Sammy Halbert

Tim Neave – Tom Neave

Mattia Pasini – Filippo Farioli

Fabio Di Giannantonio – Dennis Foggia

Augusto Fernandez – Thomas Chareyre

Manuel Gonzalez – Ivan Ortola

Nicola Fabio Carraro – Matteo Bertelle

Alessandro Zaccone – Andrea Mantovani

Michael Ruben Rinaldi – Lorenzo Gabellini

Filippo Fuligni – Alberto Surra

Esteve Rabat – Luca Ottaviani

Remy Gardner – Pedro Acosta

Marco Belli – Antonio Rueda