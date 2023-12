MotoGP | Martin: “La pressione del titolo non mi ha fatto divertire”

Jorge Martin ha spiccato nella seconda parte della stagione conclusa meno di un mese fa, insidiando Pecco Bagnaia e diventando il suo più grande rivale in campionato, dopo aver vinto quattro gran premi e nove Sprint in totale. Il pilota Ducati ha tenuto viva la battaglia iridata fino all’ultima gara del 2023, ma un incidente in gara con Marc Marquez a Valencia ha consegnato matematicamente il titolo nelle mani di Bagnaia.

Lo spagnolo ha rivelato che dopo la doppietta nel Gran Premio del Giappone ha avuto un momento in cui ha sentito di poter vincere davvero il campionato. Tuttavia, ha ammesso che la pressione arrivata successivamente è stata difficile da gestire. “Penso che Misano sia stato il momento in cui ho detto ‘ok, sono nel mio miglior momento’”, ha risposto quando gli è stato chiesto quale pensava fosse stato il momento chiave della stagione.

“Vincere a Misano, in Italia, a casa di Ducati, è stato incredibile. È stata la miglior sensazione in assoluto. Poi siamo andati in India, ho vinto la Sprint e sono arrivato secondo con la gomma sbagliata. In Giappone ho fatto doppietta, quindi penso che Motegi sia stato il punto in cui ho pensato di poter vincere il mondiale. Poi è arrivata la pressione. Non mi sono divertito dalla Thailandia al Qatar, mentalmente ho faticato molto. Era la prima volta in carriera e ho faticato. Non mi sono divertito. Penso che quando mi diverto sono il più veloce. Quindi spero di migliorare l’anno prossimo, ho imparato e posso divertirmi dalla prima gara”, ha continuato il pilota Pramac.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Caduta di Marc Marquez, Repsol Honda Team, e Jorge Martin, Pramac Racing

Martin ha affermato che il campionato gli è sfuggito in Indonesia, quando è caduto mentre comandava agilmente, e in Australia, quando una scelta sbagliata di gomme l’ha portato dall’essere primo a chiudere la gara in quinta posizione. “Beh, forse non direi una gara, ma due”, ha affermato il madrileno quando gli è stato chiesto dove pensa abbia perso il titolo. “Direi Indonesia e Australia, che sono le gare dove sono passata dal comandare all’inseguire con 27 punti di distacco”.

“Credo che quello sia stato il momento chiave. Forse essere stato troppo bravo in quel momento mi ha dato un eccesso di fiducia e ho detto ‘ok, posso vincere in fuga con cinque secondi di vantaggio, posso vincere anche con un’altra gomma. Posso vincere facendo ciò che voglio’. Ma siamo in MotoGP e questo non si può fare. Bisogna essere consapevoli di dove si è e provare a lottare sempre con le stesse armi dei propri avversari”.