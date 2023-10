MotoGP | Quartararo: "Rins assente ai test di Valencia? Non cambia nulla”

In una delle operazioni più rilevanti della stagione, Alex Rins ha formato con Yamaha per diventare pilota ufficiale del marchio dei tre diapason per la prossima stagione MotoGP, condividendo il box con Fabio Quartararo.

Il pilota del Team LCR ha in programma di provare la M1 nel test dopo l'ultima tappa del calendario a Valencia. Tuttavia, tutto dipenderà dall'evoluzione della sua gamba destra, che giovedì doveva essere operata per la terza volta negli ultimi quattro mesi. Sembra che gli ultimi referti abbiano evidenziato una piccola ernia nella tibia fratturata nell'incidente del Mugello a giugno, che ha richiesto due operazioni e lo ha tenuto fuori dalle gare per sette Gran Premi.

"Prima di tutto, la salute è più importante della moto. Quindi gli auguro di tornare con un recupero del 100% della gamba. Non so quanto sia grave l'operazione, ma tornare presto non è mai un buon affare. Lo abbiamo visto con Marc Márquez e con lui. Il fatto che Alex non sarà presente ai test di Valencia non credo che cambierà qualcosa, né per lui né per noi. L'importante è che torni recuperato", ha avvertito il francese, che in diverse occasioni si è mostrato contento dell'arrivo di Rins.

Quartararo non sa più cosa rispondere quando gli si chiede di fissare un obiettivo per il fine settimana. Cinque giorni fa, in Australia, sia lui che il suo marchio hanno toccato il fondo. El Diablo ha tagliato il traguardo in 14esima posizione, a 21 secondi dal vincitore Johann Zarco, mentre Morbidelli si è piazzato 17°, a quasi 38 secondi dal pilota Pramac.

In vista del Gran Premio di Thailandia, il #20 spera di essere nuovamente protagonista su una pista di cui ha un ricordo indelebile. Lì, nel 2019, è stato protagonista di un testa a testa con Marc Márquez per la vittoria, che alla fine è stata conquistata dal pilota della Honda; un trionfo che gli ha permesso di festeggiare il suo sesto titolo nella classe regina.

"Alterniamo weekend positivi a weekend negativi. Un buon risultato sarebbe bello qui. Cercherò di avere pensieri positivi. L'obiettivo è di entrare in Q2 da venerdì, il che sarebbe un grande passo avanti per noi. Ogni volta che siamo partiti dalle prime tre file, abbiamo sempre ottenuto buoni risultati", ha detto il campione del mondo di due anni fa, fiducioso che lo pneumatico posteriore più morbido che la Michelin ha portato a Buriram non sarà un problema per la Yamaha.