MotoGP | Diretta: la prima giornata dei test di Misano

17:09 Piccoli progressi degli italiani Mentre eravamo impegnati a raccogliere le dichiarazioni di Marc Marquez, ci sono stati dei passi avanti da parte dei ragazzi di casa nostra. Enea Bastianini si è portato in quarta posizione in 1'32"072 ed ora è tallonato da Marco Bezzecchi. Bel passo avanti anche per Franco Morbidelli, sesto in 1'32"145. C'è stato poi anche il primo run del pomeriggio per Pecco Bagnaia: il ducatista ha completato 12 giri con un best di 1'32"295 che lo pone in 11° posizione.