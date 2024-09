Seconda vittoria consecutiva per Marquez quest'anno!

"Per me la cosa più importante è stata la velocità dopo la pioggia. Quella mi ha dato la possibilità di andare in testa. Le emozioni sono fortissime, quando ho tagliato il traguardo sono stato felicissimo. Forse oggi Fausto Gresini dal cielo ha voluto far cadere qualche goccia... Questa vittoria è per la famiglia Gresini".