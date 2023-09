LIVE MotoGP | Gran Premio di San Marino, Gara

15:57 Grande prestazione per Bez, secondo in casa "Sono molto contento, o dato tutto quello che avevo, dalla partenza all'arrivo. Quando ho passato Pecco, con l'aria fresca davanti ho fatto respirare la gomma e sono riuscito a fare in buon ritmo. Volevo questo podio con tutto il cuore, sono contentissimo, ringrazio tutti dal profondo del mio cuore".