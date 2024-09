Che prima fila, Marco Bezzecchi!

"Sono contento, mi porto dietro questo casco perché è molto importante per me. L'abbiamo fatto io e i miei amici insieme, è un messaggio a tutta la gente che mi fa battere forte il cuore, perché in questo momento mi stanno aiutando tantissimo. Fare la prima fila qui è bello! Ieri abbiamo messo delle buone basi, oggi abbiamo fatto qualche modifica, con gomma molto usata sono riuscito ad andare molto bene! Ancora non sono super a posto, ma abbiamo fatto un bel passo avanti e siamo contenti. Credo di essere abbastanza pronto per entrambe le gare, ma sono tutti molto veloci. Realisticamente la top 5 è fattibile, tutto il meglio che viene lo portiamo a casa"