LIVE MotoGP | Gran Premio di Gran Bretagna, Qualifiche

13:46 Il mago della pioggia Jack Miller è secondo in qualifica "Sono abbastanza contento di questa seconda giornata di rientro al lavoro. Divertenti come sempre queste condizioni, ma è sempre meglio evitare le chiazze nella prima curva e il caos che ci può essere a centro gruppo. Contento del lavoro di questo weekend, continuiamo a spingere. Le condizioni? Devono essere i piloti a deciderlo, se vuoi spingere lo fai, se no, non spingi. La pista non sarebbe migliorata, per questo io sono rimasto fuori, anche perché capisci quali saranno le condizioni in gara".