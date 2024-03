LIVE MotoGP | Gran Premio del Portogallo, Gara

16:54 Pedro Acosta centra il suo primo podio in MotoGP



"Non ho nulla da dire su oggi, il team ha fatto un lavoro fantastico, la moto è stata perfetta per tutta la gara, Non ho avuto alcun problema con il braccio. Dobbiamo migliorare in tante aree, ma oggi abbiamo fatto il primo podio. Oggi il rosso non è quello Ducati, ma il rosso GasGas. Grazie a tutti!"