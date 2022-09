LIVE MotoGP | Gran Premio d'Aragon, Libere 4 e Qualifiche

15:25 Caduta relativamente strana. La curva 2 è frequente come luogo di scivolata anteriore perché la spalla si è raffreddata dopo tanti secondi in cui la moto si trova o dritta o sulla spalla destra...però non è scivolato in inserimento ma oramai in pieno scorrimento e con gas poggiato. Questo conferma comunque la reattività dell'Aprilia RSGP che ha evidentemente anche un posteriore che spinge molto.