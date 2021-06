08:50 Mir parla della sua gara: "Non potevo chiedere di più da questa gara, sapevamo che il passo c'era e sarebbe stato costante. Come sempre ci è mancato il giro veloce che ci avrebbe messo davanti. Abbiamo dato il massimo per il podio di oggi, che è davvero speciale. Volevo chiudere con un buon risultato la prima parte della stagione in cui abbiamo avuto più difficoltà di quanto ci aspettassimo. Sono punti importanti per partire meglio nella seconda parte della stagione e lo dedico a tutti i ragazzi del team".