08:53 Enea Bastianini: "Non so che dire. Potevo lottare per la vittoria? Forse si, con questa moto conosco il potenziale, ma alla fine sono qui. Ho fatto tante battaglia e poi era difficile colmare il distacco per la vittoria. Dopo aver superato Miller mi sono detto di spingere. Era impossibile attaccare i due davanti. Bellissimo tutto, il mio primo podio..."