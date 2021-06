08:50 Fabio Quartararo è ancora leader e commenta la sua gara: "Questo podio è davvero d'oro. tutto il weekend abbiamo avuto problemi, stamattina nel warm up perdevo decimi ad ogni curva e anche in gara è stato così. Penso che questo podio sia dorato per me, perché ho lottato fino alla fine ed è importante per il team, abbiamo faticato per tutto il weekend. Ora non vedo l'ora di Assen, una delle mie piste preferite e dove la moto va bene"