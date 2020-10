07:56 Ai microfoni di Sky Sport, Taramasso fa una previsione sulle gomme per la gara di domani: "Visti i tempi, viste le previsioni ed il consumo basso, al 99,9% andranno tutti sulle soft. Onestamente non vediamo una moto più avvantaggiata se fa freddo o caldo. Quartararo dovrebbe essere partito con una gomma di 12 o 13 giri, ma non sono stupito dai tempi, perché le temperature sono basse. Sicuramente lo stile di guida influenza le gomme, aiuta a portarle e tenerle in temperatura. Poi si può anche lavorare sulla moto. Un'altra tecnica è aumentare le pressioni, noi consigliamo di metterne di più perché genera più temperatura più facilmente"