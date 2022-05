LIVE MotoGP | Gran Premio di Francia, Libere 4 e Qualifiche

15:54 Gigi Dall'Igna commenta a caldo la doppietta Ducati in qualifica: "Sono stati strepitosi, un ottimo lavoro di squadra. Pecco ha tirato Jack in maniera incredibile, siamo veramente contenti. Jack è un pilota a cui vogliamo bene, perciò ci prenderemo il tempo che ci serve per prendere la giusta decisione sia per quanto riguarda il team ufficiale sia per quello satellite. Al momento però mi gusto questa giornata anche in vista di domani. C'è ancora del lavoro da fare"