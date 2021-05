09:00 Quartararo è estremamente soddisfatto della sua pole position: "Penso che prima della qualifica non mi sentivo bene con queste condizioni. Ma ho visto che la pista era quasi asciutta, solo l'ultimo settore era un po' umido. Prima dell'ultimo giro ero settimo o giù di lì e ho pensato 'ok, o prima fila o cado'. Ho fatto qualche errore, ma non pensavo fosse un giro così. Ho fatto qualche modifica, ma non era ottima. Però ho fatto la pole anche così!".